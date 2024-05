Boss svazu Hadamczik: Sběratel omluv

Někdo sbírá známky, jiný podtácky… Alois Hadamczik (71) zase omluvy.

Nedávno se káli junioři Třince, kterým prezident Českého hokeje za triumf v extralize slíbil výlet na NHL do New Yorku. Pak ale otočil, skončilo to jen cestou do Prahy na MS a Oceláři si pustili pusu na špacír!

„Mrzí mě některé mé výroky, které zazněly na adresu prezidenta svazu,“ začal sekat latinu předtím nasupený trenér Mucha. Další pardon přišel z O2 areny, v níž Hadamczika při zahajovacím ceremoniálu MS vypískali, a navrch mu nefungoval mikrofon. „V žádném případě nešlo o úmysl, ale o lidské přehlédnutí,“ sypal si popel na hlavu šéf haly Schaffer.

Kdo další před bossem secvakne patky?