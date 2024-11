»Pan Hokej« Hadamczik urazil své kolegy ve vládě: No name tým!

Framykoin sice v českých apatykách dostupný není, zato si lidé mohou přečíst v magazínu Moje lékarna, jak Alois Hadamczik (72) v roli prezidenta svazu uzdravuje hokej.

Fanoušci nemusí mít sloní paměť, aby si vybavili, že současný svazový šéf po fiasku na olympiádě v Soči 2014 oznámil rezignaci na funkci reprezentačního trenéra v Hitradiu Orion. Hadamczik z obce Kravaře ve Slezsku tehdy ve spřátelené regionální stanici urážel novináře označením »nýmandi, kteří nemají žádnou školu«. Teď pro změnu kouká z obálky časopisu ostravské farmaceutické firmy Sanovia coby »Pan Hokej« a prská na kolegy z výkonného výboru.

Jako Král

„Nový výkonný výbor je zatím velmi nesourodý. Minulý tým byl věcný, jasný a odborně zdatný. Přál bych si, aby nový výkonný výbor byl stejně dobrý. Zatím jsme spíše takový no name tým, ve kterém chybí velké osobnosti z řad bývalých hráčů, a to je škoda,“ postěžoval si Hadamczik, že si nemohl vybrat svůj vlastní tým. Takhle totiž vypadala hokejová vláda za Tomáše Krále (60), jehož třeba v kauze spolupráce s vojenskou kontrarozvědkou patřící pod StB deset kolegů ochotně podrželo na trůně.

Petr Vosmík ze Sparty, jeden z nováčků v »no name týmu«, v pořadu Bomby k tyči upozornil: „Pan Hadamczik přitom dal popud, aby se zrušila tahle možnost, ať je to víc demokratické. A teď se mu to nelíbí. Ale jsme spolek, který nepatří jednomu člověku.“ No, při vší úctě k hokejovému prezidentovi: Možná by bylo lepší si v prosincovém vydání tiskoviny Moje lékárna přečíst článek s titulkem Ryby v zimě aneb jak doplňovat vitamín D!

»Nesourodý« VV (současný stav) »Odborně zdatný« VV (stav před volbami) Alois Hadamczik (prezident), Petr Bříza, Jan Tůma (viceprezidenti), Bedřich Ščerban, Aleš Kmoníček, Marek Chmeil, Stanislav Tichý, Petr Vosmík, Milan Urban, Jan Havlíček, Marek Vinš Tomáš Král (prezident), Petr Bříza, Aleš Pavlík, Libor Zábranský (viceprezidenti), Marek Chmiel, Jaromír Jágr, Milan Vacke, Daniel Sadil, Bedřich Ščerban, Jiří Šindler, Jiří Šlégr.

S Jágrem na benzince

V poněkud netradičním rozhovoru pro magazín Moje lékárna šéf hokejového svazu Alois Hadamczik »brečel« hlavně kvůli tomu, že ve výkonném výboru není kladenský majitel Jaromír Jágr (52). „S Jardou jsme si názorově blízcí od doby, kdy jsem ho vedl jako kouč v národním mužstvu. Vždy jsme si našli čas, abychom si dali kafe třeba na benzince a neformálně probrali důležité věci,“ chlubil se Hadamczik vztahem s nositelem čísla 68.