Dlužník Sýkora se díky soudu vysmál Červenkovi a dalším hvězdám: Smůla, hoši!

Kvůli zfušovanému byznysu se zlatem je hokejový mistr světa Michal Sýkora (51) pod palbou jako kdysi na ledě. Bývalý obránce teď jeden z právních útoků odrazil!

Zlatému hochovi z MS 1996 a 2000 zkrachovalo obchodování s drahými kovy a topí se v dluzích přesahujících čtvrt miliardy korun. Mezi věřiteli ční jméno kapitána národního týmu z letošního domácího šampionátu Romana Červenky (38), který chce zpátky 25 milionů »kaček«.

Pardubický útočník se na poslední chvíli připojil k žádosti fotbalistů Vaclíka či Lafaty a hokejistů Koukala či Kousala, aby soud Sýkorovi zrušil schválené oddlužení. Za současné situace totiž bývalá extraligová hvězda Pardubic nebo Sparty měsíčně posílá 16 468 Kč, takže za pět let umoří jen 0,32 % z obřího dluhu – a pak by měla svatý pokoj. Červenka a spol. proto navrhli, aby v případě řešení úpadku konkurzem Sýkora musel splácet až do smrti a exekutor mu zabavil všechen majetek.

Důkladné zkoumání

Jenže máte smůlu, hoši! Soud tentokrát šampiona, který přišel na buben, podržel a všechny návrhy zamítl. „Za stávající důkazní situace insolvenční soud seznal, že v současné době oddlužení z žádného insolvenčním zákonem předpokládaného důvodu zrušit nelze,“ uvedla v usnesení doktorka práv Marie Pavlíčková.

Jedním dechem však dodala, že Sýkora pořád věrohodně nevysvětlil, co se stalo se zlatými slitky za několik milionů, kam zmizely půjčené peníze a proč teď bydlí v obci Srch nedaleko Pardubic bez nájemní smlouvy. „Soud bude v součinnosti s insolvenčním správcem důkladně zkoumat, zda dlužník vynaložil veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat k maximálnímu uspokojení svých věřitelů,“ varovala Sýkoru soudkyně.