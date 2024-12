NEJ transfery v extralize: Červenka i Hyka v popředí, ale před nimi je...

V tomhle žebříčku si přejete být. Jak z hráčského, tak manažerského pohledu. Deník Sport a web iSport.cz dal dohromady špičkovou desítku transferů, které se vážně povedly. Extraliga se v příštích dnech dostane na sezonní polovinu, a tak je na místě bilancovat. Zhodnotit, který předsezonní přestup naplňuje očekávání, kde zkrátka nesáhli vedle. Upřímně? Takových dohod je obvykle méně, v lepším případě je to fifty-fifty. Mezi nejlepší transfery patří pochopitelně příchody Tomáše Hyky do Sparty či Romana Červenky do Pardubic, nejlepší posilou je ale podle našeho mínění ještě někdo jiný. O koho jde?