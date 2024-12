Hvězdný Pastrňák se otevřel jako pivo: Kšeft s »veksláky«

V kotli Baníku jako majitel?

„Jsem fotbalovej fanatik,“ vyznal se Pastrňák, takže došla řeč i na jeho milovaný Baník. Že by do ostravského klubu vstoupil majetkově? Což o to, peníze by schrastil, ale… „To bych nemohl chodit do kotle. Tam si jdu vyřvat hlasivky. Manželka Rebecca už je taky Baníkovec. Jednou se mě na fotbale zeptala, proč mám ještě na sobě tričko. A já na to: Neříkej dvakrát.“