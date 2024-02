Pastrňák má smůlu, Lindholma získal Vancouver. Chystá útok, obětoval dost

Tak tudy to nepůjde. Od počátku probíhajícího ročníku spadal centr Elias Lindholm do úvah Bostonu coby schopný pobočník ostrostřelce Davida Pastrňáka. Plány Bruins během čtvrteční noci padly, devětadvacetiletý Švéd se z Calgary přesunul do Vancouveru. Výměna stála Canucks tři hráče a dvě volby v draftu, z nichž jedna je podmíněná. Rázným krokem učinili zjevné stanovisko. A z největšího překvapení sezony se stává aspirant na Stanley Cup.

Minulý víkend Canucks v divokém domácím mači přetlačili Columbus 5:4 v prodloužení a uhnízdili se na čele NHL. Předstihli vedoucí Boston, kterému teď zasazují další bolestivou ránu. Elias Lindholm, jeden z nejžádanějších hráčů na přestupovém trhu, bude šlapat směrem k vrcholu po modrobílé stezce.

Švédský generální manažer Patrik Allvin ulovil chtěného krajana a oslavil tím nejen své dvouleté výročí ve funkci, ale také nedávné prodloužení svého kontraktu. „Jsem z té příležitosti nadšený. Líbí se mi směr, jakým jdeme. Za poslední rok jsme se sjednotili, fungujeme jako tým, hráči si jsou vědomi, čeho chceme dosáhnout,“ vykládal nadšený boss pro klubový YouTube kanál.

Z jeho slov bylo patrné, jak vnímá vítěznou auru v kabině. A že by odepisovaný Vancouver, který se třikrát v řadě neprocpal ani do play off, mohl s jeho přispěním způsobit senzaci. Dravým skokem si touží zajistit mety nejcennější.

„Chceme tady vybudovat tým na titul. Vždycky, když máme příležitost posílit, hodně ji zvažujeme,“ popsal Allvin v obecné rovině své nastavení k rošádám na soupisce.

V té chvíli už musel tušit, že právě sestavuje přestupovou bombu. Ta bouchla v noci ze středy na čtvrtek. Elias Lindholm v posledním ročníku pod současnou smlouvou podle očekávání opustil Calgary, kde se vypracoval v respektovaného lídra a obávanou ofenzivní hrozbu. Zároveň se naučil znamenitě zatáhnout za ruční brzdu, vyhrává klíčová vhazování, efektivně pracuje v oslabení.

„Cítíme, že velmi vylepší náš tým. Je prověřený pracant pro elitní formaci, rozhodně poskytne trenérovi Ricku Tocchetovi více možností, jak přeskládat naše první dvě pětky,“ liboval si Allvin po oznámení žhavé novinky.

Neobětoval zrovna málo. Vancouveru dává sbohem Andrej Kuzmenko, který se v předchozím roce podepsal pod 74 body. Jenže na snovou nováčkovskou jízdu zatím nenavázal, postupně se propadal sestavou. „Musím být lepší, tomu naprosto rozumím. Proto jsem nehrál tolik jako dřív,“ přiznal bez příkras už v listopadu, přesto nakonec přistoupil na změnu adresy.

„Pracovali jsme na tom od neděle, Andrej mluvil jak s generálním manažerem, tak s trenérem, než přestup odkýval. Už se na Calgary těší,“ prohlásil na platformě X Rusův agent Dan Milstein.

Canucks zároveň ztratili mladíky Joniho Jurma a Huntera Brzustewicze, devatenáctiletou kometu z juniorské OHL, kde v rámci produktivity vévodí všem obráncům (69 bodů ve 47 zápasech). K tomu připočítejte ještě první výběr v nadcházejícím draftu, za jistých okolností ztratí vedoucí mužstvo soutěže i volbu ve čtvrtém kole. Tučnou investicí však předstihlo v dlouhé frontě zájemců i tradiční bašty jako Rangers nebo Bruins.

Teď musí Lindholm důvěru náležitě splatit. „Myslím, že když se na něj lidé dívají, vidí dobrého hráče, ale ne tak skvělého, jak by si zasloužil,“ klaněl se nedávno svému bývalému svěřenci hlavní kouč Flames Ryan Huska. „Na ledě dělá všechno dobře a my si to uvědomujeme. Často se zapomíná na jeho ofenzivní přesah.“

Mistr světa i šampion švédské ligy tato slova potvrdil nejvýrazněji v sezoně 2021/22. Během 82 utkání v základní části nastřádal stejný počet bodů díky 42 gólům a 40 asistencím. V play off přidal dalších devět zářezů.

„V minulosti se zlepšil natolik, že dokáže fungovat proti naprosté elitě. A pořád na svém progresu pracuje. Zastavuje nejlepší kluky v lize. Nevím, jestli si každý dokáže představit, jak důležitým typem hráče je. Zvládne velkou porci minut, a když jsme bránili oslabení, hned skákal na led,“ cenil si Lindholmovy všestrannosti Huska.

Kde jedni slaví, druzí ostrouhali. Švéd mohl být perfektním parťákem i pro Davida Pastrňáka z Bostonu, kde stále přemítají nad obsazením pozice elitního centra pro vyřazovací fázi.