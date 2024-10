Buffon urazil Šeredovou při druhé svatbě. Hosté byli v šoku, píší v Itálii

Byla to tehdy velká událost. Po šesti letech vztahu a dvou synech si v roce 2011 řekli gólman Juventusu Gianluigi Buffon a modelka Alena Šeredová své „ano“ na pražském Vyšehradě. Dnes už je vše jinak. Manželství vydrželo jen tři roky a Šeredová je již od loňska provdána za dědice automobilky Fiat Alessandra Nasiho. To brankářská legenda se podruhé oženila a i po měsíci je z toho slušný poprask.

Gianluigi Buffon si s o pět let starší Ilarií D'Amico začal již před deseti lety. V době, kdy byl ženatý s Alenou Šeredovou . Oba se poznali v televizním studiu, kde D'Amico zpovídala oporu Juventusu. Jedno vedlo k druhému, až byli oba přistiženi paparazzi, jak společně tráví čas v hotelu. Následoval pochopitelně rozvod. Celá situace se navíc v médiích neustále propírala.

Šeredová se poté seznámila s Alessandrem Nasim , s nímž se jí v roce 2020 narodila dcera Vivienne Charlotte a loni se za dědice automobilky Fiat i provdala.

Buffon mezitím nadále udržoval vztah s D'Amico, se kterou má svého třetího syna, jenž se páru narodil v lednu 2016. Svatbu si ovšem nechali až na konec letošního září do letoviska Forte dei Marmi. Šestačtyřicetiletý Buffon, který aktuálně působí v realizačním týmu Azzurri, při ní šokoval dvě stovky přítomných hostů.

„Díky tobě, Ilario, jsem poznal skutečnou lásku. Nevěřil jsem, že opravdu existuje,“ vyznal svou náklonnost podle zjištění týdeníku Oggi. Podle zpráv v tu chvíli všichni oněměli. Především přítomné ženy neměly tato slova přijmout zrovna pozitivně.

„Někteří to viděli jako zbytečný kopanec do jeho první manželky Aleny Šeredové, s níž má dva syny. Oba byli na svatbě přítomni a vyznělo to, jako kdyby byli plody falešné, neupřímné lásky,“ prozradil zdroj týdeníku.

„Co ho to vůbec napadlo? Alenu si vzal, měl s ní dvě děti, a pak jí opustil za dost ošklivých okolností. Jestli až s Ilarií poznal pravou lásku, tak jí to měl říct v soukromí. Takto na veřejnosti je to urážlivé nejen vůči jeho exmanželce, ale i vůči jeho dětem. Vyjádřil se o nich jako o produktu nějakých druhořadých citů,“ měla se hněvat jedna z přítomných dam.

Sama Šeredová byla ze strany italských médií požádána o vyjádření.

„Myslím si, že není potřeba, abych k tomu cokoliv říkala,“ udržela si na rozdíl od svého exmanžela úroveň.