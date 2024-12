Gólový Jágr vtipkoval: S obranou není potíž. Problém je vrátit se včas

V půli října naskočil ve Vítkovicích naposledy, tenkrát Kladno odvezlo domů dva body i nemocného bosse. Původně plánovaný odpočinek kvůli nachlazení se protáhl na sedm týdnů. Jágr přiznal, že takhle zle mu snad v životě nebylo. Černý kašel, covid… A celkově mu taky nebylo dobře…

Teď je zpátky, po pátečním domácím testu s Vítkovicemi (1:4) to naplno rozbalil v Mladé Boleslavi. Ve věku 52 let, 9 měsíců a 23 dnů posunul hranici autorství nejstaršího gólu v domácí soutěži. Příkladně se taky vracel do defenzivy. „S obranou nemám problém, problém je se tam včas vrátit…“ vtipkoval majitel klubu.

Kladno vyhrálo výrazným způsobem, jak ke třem bodům došlo z vašeho pohledu?

„Měli jsme na začátku přesilovku, pak jsme dali vedoucí gól, potom se střelecky prosadili naši obránci. I se štěstím jsme se dostali do velkého náskoku a ten jsme si udrželi až do konce.“

Vedoucí gól jste dal vy, když jste se prosadil u brankoviště s holí položenou na led. Důležitý aspekt?

„Štěstí sedne občas i na mě… (usmívá se) Najížděl jsem k bráně a Tonda Melka mě krásně našel.“

Očekával jste, že byste mohli jako tým hrát tak dobře?

„Samozřejmě, že jsme nečekali, že sem přijedeme a budeme vést 4:0 po třetině. Ale občas se takové zápasy stávají. Za takového stavu je potřeba to zvládnout dohrát, což se povedlo, přidali jsme další dva góly. Už minulý zápas s Vítkovicemi jsme nehráli tak špatně, jak napovídá výsledek. Měli jsme víc střel, po většinu času jsme hráli u nich v pásmu, ale dopustili jsme se spousty chyb a dostali tři góly po situacích, kdy soupeř jel dva na dva. To by se v profesionálním hokeji nemělo stávat. Trochu jsme se z toho poučili, měli jsme tu výborný začátek a díky němu to udrželi.“

Odehrál jste přes 15 minut, o tři minuty víc než v pátek s Vítkovicemi. Jak se cítíte?

„Nemám s tím problém. U mě jde o to, abych se dostal do pořádného tempa a začal jsem pořádně bruslit. Já v podstatě 55 dní nic nedělal, začal jsem trénovat před čtyřmi dny. Věřím, že zápas od zápasu to bude lepší a lepší. Pokud se tedy nezraním.“

Přijde mi, že nyní operujete častěji u brány než dřív. Víc se tam tlačíte, nebo ne?

„Nemyslím si, že bych vyloženě chodil do brány. Třeba Vítkovice to na mě hrály jinak než normálně, tlačily mě dolů. Proto jsme se tady zkusili s Tondou vyměnit, což vyšlo, nechali mi tam prostředek u brány volnej a byl z toho gól.“

Kladno přibrzdilo vodopád porážek, může být tahle jasná výhra obratem v sezoně? V repre pauze můžete s lepší náladou trénovat.

„Upřímně, já jsem ten, který to všechno může srovnávat. Přes padesát dní jsem nebyl na ledě ani na trénincích. Podle mě jsme o něco horší tým, než jsme byli předtím, ale řekněme, že posledních šest, sedm tréninků bylo hodně kvalitních, i když výsledek s Vítkovicemi nepřišel. Ale zase, jim je těžké dát gól, mají silné obránce před bránou, dělali jsme chyby. O nich jsem mluvil. Stane se.“

Přišlo vám, že s přibývajícími nulami na bodovém kontě klesá sebevědomí týmu?

„Jak říkám, já do kabiny vůbec nechodil. A to pak nepoznáš. Ale z dálky mě nepřipadalo, že by tam byl nějaký extra rozdíl oproti dřívějšku. Ano, kolikrát jsme od sebe odpalovali puky, to předtím nebývalo. Byla tam trošičku panika, což se asi stává, pokud se dostaneš do takové krize. Každý, než aby něco zkusil, radši to odpálí. Což je asi normální. Věřím, že je jen otázkou času, kdy se do toho zase dostaneme. Musíme teď dobře potrénovat.“

Ale souhlasíte, že po delší době hrajete s hlavou nahoře?

„Jasně, že to tak můžete vnímat, ale dívat se nahoře z VIP, nebo být u toho dole na ledě je něco úplně jiného. Proto jsem se chtěl vrátit ještě před přestávkou, abych měl srovnání. Hrát nebo sedět nahoře a hodnotit zápas, to nejde. Jde o úplně dva jiné pohledy na stejnou věc. Kdo nehrál hokej, nemůže to pochopit.“

Nahoře je všechno hned jasné….

„Všechno máte z jiného úhlu. Proto jsem chtěl na vlastní kůži zjistit, jak na tom ve skutečnosti jsme.“

A?

„Jsme na tom hůř než na začátku, to si nebudeme nic nalhávat. Ale říkám, je to dané tím, že jsme přišli o klid, o schopnost podržet si puk, odpalovali jsme ho nebo ho dávali lacino soupeři. Když máte kotouč na holi, kontrolujete dění, víceméně by se nemělo nic stát. Znovu se vrátím k pátku, Vítkovice nás nepřehrávaly, naopak, jenom se jim těžko dávalo góly. Plus tři velké chyby.“

Na první pohled to vypadá, že vás baví víc bránit…

„Mě nebaví bránit, ale nemám problém se vrátit. Pokud nedávám góly, co bych tam vepředu… S obranou nemám problém, problém je se tam včas vrátit…“ (usmívá se)

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 51:42. Gardoň, 53:29. Jánošík Hosté: 02:30. Jágr, 07:16. Pietroniro, 09:08. Pietroniro, 12:49. Mendel, 28:26. Smoleňák, 46:17. Jarůšek Sestavy Domácí: Furch (13. J. Růžička) – Pyrochta (A), Gewiese, Bernad, Lintuniemi, Jánošík (C), F. Pavlík, Havlín – Skalický, Fořt (A), Buchtele – Junttila, Hradec, Lakatoš – Gardoň, Suchý, Rekonen – Dvořáček, Závora, Malát. Hosté: Lukeš (Brízgala) – Ticháček (A), Mendel, Šenkeřík, Pietroniro, Hanousek, Vandas, Nemčík – Tralmaks, Filip, Pytlík – Jarůšek, Melka, Smoleňák (C) – Jágr, Hults, M. Procházka (A) – J. Strnad, Bláha, Straka – Kusý. Rozhodčí Pilný, Květoň – Svoboda, Dědek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3608 diváků