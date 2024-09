Polibek reportérce! Jágra chtěla vyzpovídat i jeho Dominika... Proč?

Cože? Pusa reportérce? Co blázní? Nebojte, žádný skandál. To jenom nezničitelný hokejový Rambo cestou do kabiny políbil svojí přítelkyni Dominiku Branišovou. Sympatická brunetka se totiž po včerejší výhře Rytířů nad Spartou (4:2) pohybovala mezi novináři. „Svoji novou práci beru vážně, důkladně se chystám!“ svěřila se. V rámci přípravného kurzu na moderátorku měla za úkol udělat audio reportáž… A právě její milovaný byl hlavní hvězdou utkání. Kdo jiný než Jaromír Jágr.

Nedávno oslavila třicáté narozeniny a má před sebou novou životní výzvu. Na Nově bude moderovat lifestylový pořad Život ve hvězdách.

A přípravu bere vážně. Absolvuje nejenom rétorická cvičení, ale i reportérský kurz. Proto si po zápase na mobil, který sloužil jako diktafon, poctivě natáčela rozhovory, nechyběla ani na tiskové konferenci. „Nechci nic podcenit, na novou práci se moc těším. A chci být co nejlépe připravená,“ hlásí Jágrova přítelkyně.

Druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL ukázal, že umí obelhávat čas jako nikdo jiný. Proti Spartě strávil na ledě 14:21 minut a v početní výhodě skóroval po pohotové otočce bekhendem. „Musím říct, že opravdu maká, ještě jsem ho snad neviděla v takové kondici jako teď,“ přiznává jeho dlouholetá partnerka.

Jágr skóroval ve věku 52 let, 7 měsíců a 5 dnů, čímž zase posunul svůj světový rekord. Tohle téma se řešilo rovněž na oficiální tiskové konferenci. „Byl bych rád, kdybyste se mě na to ptali celou sezonu,“ pousmál se kladenský kouč David Čermák po narážce, co říká na další historický gól nejslavnějšího českého sportovce.

Mezi reportéry nechyběla ani Branišová, všechno si nahrávala, dělala si poznámky.

Legendární útočník byl vyhlášený hvězdou zápasu a cestou do kabiny jí políbil. A když viděl, jak jeho Dominika stojí vedle reportéra iSport.cz, v legraci na ni křikl: „Hele, hlavně se neuč od něj!“

Jágr potom mezi novináře nepřišel, ale na svém účtu na instagramu se pousmál: „Žádnej krasavec to nebyl.“ Narážel tím na zásah, který přišel v čase 33:51, a nakonec se ukázalo, že to byl vítězný gól. Ukázal hokejový cit, prosadil se zády k brance.

„Říkal jsem to už minulou sezonu. To je skvělé pro vás novináře, pro lidi, pro jeho dokument. My jsme taky rádi, ale Jarda je pro nás jeden z nás. Je skvělé, že ho dal zrovna on, ale pro nás bylo důležitější, že to byl gól jako takový,“ vykládal kapitán Radek Smoleňák.

Při narážce, jestli si i on všiml, že Jágr zhubl přes deset kilogramů, se jenom pousmál: „Přijďte se podívat do sprchy.“

Jágr znovu potvrdil, že jeho Last Dance bude stát za to.

