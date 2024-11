Jágr neplatil nájem a udělal z Rytířů »bezdomovce«: Jak z toho ven?

Jak z toho ven? Smáznou dluh Primátor Kladna Volf prohlásil, že politici nenechají hokej v tradiční baště na holičkách, ale Jágr prý musí být »myšlenkově na příjmu«. Rytíři mohou dlužnou částku (nejspíš navýšenou o 0,01% za každý den prodlení) uhradit - a pojede se vesele dál. Se šéfem v kanceláři. Nebo ještě na ledě? Útěk do Pittsburghu Jágr může vyslyšet apel z radnice, aby extraligovou licenci přenechal někomu z Kladna. Taky může příslušnost k elitě prodat jinam a sám zmizet do Pittsburghu, kde mu vyvěsili dres pod strop arény. Rytíři kočovníci Když se dva kohouti Volf a Jágr nedohodnou na nové smlouvě, na zimáku zůstane jen mládež. Rytíři bez domova by pak mohli jezdit po republice jako cirkus. Ideálně s principálem »68«!