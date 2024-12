Pozadí olympijské kolize, na niž doplatí Ester Ledecká: Podrazili ji Američané!

Prasárna! Ester Ledecké (29) v jeden olympijský den (8. února 2026) přidělili závod jak ve snowboardu, tak i v lyžování. Česká obojživelnice si tak musí vybrat, kde se popere o medaili. A už se ví, kdo za tímhle podrazem stojí!

O souběhu paralelního obřího slalomu snowboardistek a sjezdu alpských lyžařek už Blesk psal minulý měsíc. „Je mi z toho strašně smutno. Snad za mě Česká republika zabojuje, aby mě fanoušci mohli sledovat v obou disciplínách,“ přála si Ledecká. A Český olympijský výbor skutečně začal tahat za nitky!

„Hned jsme rozjeli komunikaci s Mezinárodním olympijským výborem. Mluvil jsem o tom se šéfem sportovního oddělení Kitem McConnellem. Čekal jsem, že mě hned vyhodí, ale pro MOV jsou důležité příběhy. A příběh Ester je silný nejen u nás, ale i v celém světě,“ tvrdí šéf ČOV Jiří Kejval (57).

Ten zároveň odhalil, kdo za podivnou termínovou kolizí stojí. „Program si určují samy televize. Největší slovo má americká NBC,“ ukázal na vlivný kanál, který olympiádu vysílá dlouhodobě. „Sjezd lyžařek je extrémně sledovaný, s tím pohnout nepůjde. Ale uvidíme, co snowboard,“ věří stále Kejval.

Šéf ČOV Kejval: Krásné ticho...

Pořadatelé zimní olympiády 2026 v Miláně a Cortině si s programem neustále hrají. Prvotní verzi odhalili před rokem, od té doby ale udělali dle informací Blesku už šest revizí. Bude ta další ve prospěch Ledecké?

„Podal jsem na MOV písemnou žádost. Zatím mi tedy neodpověděli, ale to vidím jako pozitivní věc. Protože kdyby to bylo passé, tak by nám to už zamítli,“ vysvětluje byrokratický proces Kejval. „Ale nechci být až moc optimistický. Víme, jak je ten systém rigidní,“ dodal předseda ČOV.