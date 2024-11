Těžká volba Ledecké: kolize na OH! Je to nemilé překvapení, mrzí Kejvala

Na olympiádě, která se v příští sezoně chystá v italských horách, bude muset sněhová obojživelnice Ester Ledecká jednu ze svých dvou lásek obětovat. Pořadatelé na její výjimečné možnosti nehleděli a hned druhý den Her postavili do programu dvě její silné disciplíny. STR musí zvolit: Buď útok na zlato v paralelním obřím slalomu na prkně v Livignu, nebo na lyžích ve sjezdu v Cortině d´Ampezzo.

Tohle bude těžké rozhodování. Ester Ledecká si celou kariéru jede svou unikátní cestu ve dvou sportech, v programu italských zimních Her 2026 si ale jeden svůj klíčový závod bude muset vybrat a druhý pustit k vodě.

V neděli 8. února, hned druhý soutěžní den olympiády, ji organizátoři postavili před neřešitelný problém. Buď se vzdá účasti v ženském sjezdu na lyžích, jednom z neprestižnějších závodů Her. Nebo odmítne pokus o unikátní zlatý hattrick v paralelním obřím slalomu na prkně.

„Je to pro nás nemilé překvapení, všichni fanoušci to ponesou s nelibostí,“ uvedl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru a zároveň člen Mezinárodní olympijského výboru. „Příští týden se v Lausanne určitě zeptám, co je možné udělat. Ale obávám se, že prostor pro jakoukoli změnu bude naprosto minimální. Sestavit program olympijských her je složitá alchymie. Dává se dohromady na základě možností jednotlivých federací a sportovišť i zájmu televizních společností a vysilatelů. Je to vždycky otázka kompromisu.“

Ledecká oba sporty na OH kombinovala dvakrát

Ledecká oba sporty na olympiádách kombinovala dvakrát. V roce 2018 v Pchjongčchangu šokovala svět vítězstvím v lyžařském super-G, následovaným dalším zlatem ve snowboardingu. Před dvěma lety v Pekingu na úvod Her získala zlato na prkně a znovu zářila i na lyžích, v alpské kombinaci skončila čtvrtá, v super-G pátá, jen třináct setin od medaile. Pro olympiádu to v obou případech bylo skvělé PR.

„Tohle není otázka pro FIS, je to otázka organizačního výboru Milano – Cortina a Mezinárodního olympijského výboru,“ řekl Roman Kumpošt, čestný člen předsednictva mezinárodní lyžařské federace FIS. „MOV dělá program dle dohody s majiteli mediálních práv. Operují s čísly sledovanosti, jak se jim to nejlíp hodí. Zřejmě se jim líbilo dát alpský snowboarding se speedovými lyžařskými disciplínami dohromady. Jde o to, že obří slalom na snowboardu je relativně malá disciplína. Kvůli jednomu závodníkovi to nebudou přizpůsobovat.“

Olympijská historie pamatuje precedent, kdy se něco takového stalo. Před letními Hrami 1996 v Atlantě americký sprinter Michael Johnson tak dlouho lobboval, až tehdejší mezinárodní federace IAAF posunula program dvoustovky a čtyřstovky tak, že to legendárnímu běžci umožnilo úspěšný zlatý útok v obou disciplínách. Johnson je dodnes hlavním hrdinou atlantské olympiády. Takový scénář se ale tentokrát jeví nepravděpodobně.

„Můžeme to zkusit, ale nepamatuju si, že by někdy kvůli někomu měnili program. Neviděl bych tam moc velké šance. Jestli bude zájem, zeptat se můžeme, to je tak všechno,“ uvažuje Martin Doktor, sportovní ředitel ČOV a šéf olympijské mise.

Ledecká si celou kariéru pevně stojí za kombinací obou sportů. Na lyžích je v rychlostních disciplínách v absolutní špičce, v alpském snowboardingu naprosto dominuje. Od zlaté jízdy na ZOH v Pekingu skončila jednou druhá a následných devět závodů vyhrála.

STR je na jednu stranu většinu své kariéry pod tlakem, aby se víc věnovala lyžování, kde zřejmě ještě nedosáhla svých možností. I snowboarding je ale pro ni důležitý. Jejímu příběhu dodává papričku výjimečnosti a v systému financování českého sportu jsou medaile ze snowboardu cennější než vysoká umístění na lyžích těsně pod stupni.

„Další trabl je, že je to z Livigna do Cortiny strašně daleko. Je to dost přes kopce,“ povzdechl si Doktor.

Mezi oběma středisky leží asi 270 kilometrů a několik hodin náročné cesty autem. Pokud by Ledecká zvolila kombinaci obou disciplín, měla by oproti soupeřkám i nevýhodu absence rychlostních jízd na lyžích. Dva dny po snowboardovém závodě by se ale mohla rozjet ve sjezdu do týmové kombinace a super-G by ji čekalo za další dva dny. Na start by tak šla čtvrtý den po boji na prkně, o den později než při stejné situaci na minulých Hrách v Pekingu.

Názor samotné Ledecké je nejasný, její tým sdělil, že se k věci nechce vyjadřovat s odkazem na soustředění na začátek sezony. V ní se od STR na lyžích čeká hodně poté, co většinu posledních dvou sezon ztratila kvůli zdravotním potížím, a přesto v Saalbachu-Hinterglemmu při generálce na únorové mistrovství světa během finále Světového poháru vyhrála super-G.