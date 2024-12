Vrah s protézami Pistorius si našel novou blonďatou lásku: Rita jako mrtvá Reeva!

Copak asi má jakási Rita Geylingová (33) z jihoafrického Wakkerstroomu na mužích nejraději? Je novou láskou hendikepovaného vraha Oscara Pistoriuse (38), který před jedenácti lety zastřelil partnerku Reevu (†29). Ta jakoby Ritě z oka vypadla!

Postižený atlet běhal s protézami čtvrtku jako laňka a na všechny se usmíval tak moc, až mu v roce 2012 povolili účast na olympiádě zdravých v Londýně. Jenže za nevinnou tvářičkou se skrýval barbar, co skrz koupelnové dveře, na svátek všech zamilovaných v roce 2013, zabil dlouholetou přítelkyni Reevu. Před soudem to sváděl na rozespalost a strach ze zlodějů. Za vraždu dostal po zdlouhavém procesu 13 let a pět měsíců vězení.

Měl by se léčit

Letos byl podmínečně propuštěn. Nezahálel a nabrnkl si blonďatou konzultantku Ritu. „Oscar se snaží změnit svůj život. Vyhýbá se veřejnosti. Je na radaru,“ řekl webu Netwerk24 jeho zdroj. Pochybnosti o výroku lze mít hned při pohledu na blondýnku, jež krásnou Reevu připomíná. „Nechápu, že v něm ta paní nenachází červenou vlajku. On by se měl léčit a být kvůli jeho vzteku pod kontrolou. Hněv stále neumí potlačit,“ vzkázala Ritě maminka zavražděné June.

S manželem Barrym marně bojovala proti Pistoriusově podmínečnému propuštění. Její choť krátce po něm před necelým rokem zemřel.