Rozporuplné reakce Krpálka a Šebrleho na olympijskou kolekci: Diplomat a prostěradlo!

Olympiáda se proklatě rychle blíží! To platí i pro judistu Lukáše Krpálka (33), jenž by rád vykročil na tatami v Paříži správnou nohou. A snad lépe, než když se soukal do nástupového mundúru, ze kterého tedy zjevně moc nadšený není...

V Kongresovém centru v Praze si »Krpoš« převzal olympijskou kolekci, do níž měl problém vlézt. Kalhoty totiž oblékl obráceně se zadnicí vepředu. „Je lepší to obléct správně,“ smál se dvojnásobný olympijský šampion. Zkoušel si i džíny, v nichž by měl absolvovat let do Paříže. „Toho se bojím, bude to trošku problém. Myslím si, že v džínách jsem snad nikdy v životě neletěl,“ obává se bezmála dvoumetrový český obr, který obhajuje zlato z Tokia v kategorii nad 100 kilogramů.

Olympijský tým potom zveřejnil video, ve kterém judista kolekci návrháře Černého hodnotí. „Někomu se to líbí, někomu ne, ale stejně důležité je to, abychom tam podali maximální výkon a úplně neřešili to, co máme na sobě. Převážně mladým lidem se tahle nástupová kolekce líbí, starším spíš ne. Tak... já jsem zatím někde mezi," řekl se smíchem.

Zatímco třeba atletka Kristiina Sasínek Mäki je z oblečení nadšená a hodlá ho hrdě nosit i po akci, Krpálek takové plány rozhodně nemá. „Asi bych to nenosil každý den na tréninky... nebo kamkoli... Ale nemám s tím úplně problém a jako nástupovou kolekci to beru," vysvětlil diplomaticky.

V reakci na video si ale nebral servítky olympijský vítěz Roman Šebrle, který by trenčkok na rozdíl od Krpálka rozhodně nechtěl vynést ani na úvodní ceremoniál. „Luky, to je strašný prostěradlo na oficiální zahájení. Bohužel. Ať se daří, věřím ve třetí zlato v radě. Budu fandit," vzkázal.