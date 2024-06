Cesta za zlatem. Seemanová je na ME ve finále: Doufám, že to tam posekáme

Plavkyně Barbora Seemanová odstartovala evropský šampionát v Bělehradě dominantním dnem v rozplavbách a semifinále kraulové stovky. V obou případech předvedla nejrychlejší čas a je favoritkou úterního finále. A to vše je jen předehra před její hlavní disciplínou na 200 metrů kraul. Tohle může být její zlatý týden. S třetím nejlepším časem jde na kraulařské stovce do boje o medaile Barbora Janíčková. Ve finále padesátky motýlkem je i Daniel Gracík.

Osud ji vodil různými tanci. Před třemi lety Barbora Seemanová nastartovala svou velkou kariéru památným triumfem na dvoustovce volným způsobem na evropském šampionátu v Budapešti. Zazářila šestým místem na olympiádě v Tokiu, ale pak zažila tvrdých osm měsíců, když ji zradilo tělo. Musela začínat znovu, změnila trenéra, ale dnes je zase zpátky.

Jako by se vrátila v čase. Na mistrovství Evropy v olympijském roce je Seemanová znovu na cestě za zlatem. A v Bělehradě má víc šancí. Program na šampionátu včera začala skvělými výkony ve své doplňkové disciplíně na 100 metrů kraul a dnes ve finále se bude rvát o medaili.

Seemanová už v rozplavbě zaplavala čas 54,04 sekundy a z vedlejší dráhy se s ní do semifinále osobním rekordem 54,55 dostala i Barbora Janíčková.

V semifinále se zlepšila na 53,95 a znovu byla nejlepší z celého startovního pole. A ve finále nebude sama. Janíčková v semifinále vystřihla výkon 54,32, což byl třetí nejlepší čas kola. Mezi obě Češky se vklínila Maďarka Nikolett Padarová.

„Jsem spokojená, jsem ráda, že to bylo rychlejší než ráno. Ten závod byl podobný, akorát jsem poslední pětadvacítku nevypustila,“ hodnotila Seemanová pro Nova Sport 1. „Myslím si, že v tom finále to bude boj a těším se na to. Doufám, že s Barčou to tam pěkně posekáme! Čas? Já nechci nic slibovat. Stovka je pro mě doplňková, spíš se soustředím na dvoustovku a výš. Uvidíme, jestli mám rychlost. Doufám, že bojovnost, kterou chci ukázat, nějaké desetinky ještě sundá.“

V dnešním finále obě Češky poplavou vedle sebe, Seemanová jako favoritka ve čtyřce, Janíčková v trojce.

„Bude to domácí závod, nebude to poprvé, co vedle sebe plaveme. Máme to hezky natrénované,“ smála se Janíčková, jejímž největším úspěchem je zatím start na olympiádě v Tokiu ve štafetě.

Šest týdnů před startem olympijských her na kraulové dvoustovce v Bělehradě schází několik velkých jmen. Bez Nizozemky Marrit Steenbergenové, Britky Anny Hopkinové či Švédek Sary Sjöströmové a Michelle Colemanové je Seemanová ve finále najednou favoritkou na zlato.

Hned na úvod mistrovství Evropy jde o další dobré znamení v olympijské sezoně. Už v únoru jí na mistrovství světa v Dauhá scházelo zpropadených třináct setin sekundy k přelomové globální medaili. Koncem května si na mítinku v Londýně zlepšila osobní rekordy hned ve třech disciplínách, včetně své značkové dvoustovky kraulem. Výkonem 1:55,12 minuty o 43 setin překonala svoje dosavadní maximum z olympijského finále v Tokiu. Pak ale ztratila skoro celý rok kvůli bolesti v zádech a borelióze. Od té doby se marně snažila svůj životní čas prolomit. Povedlo se to po téměř třech letech.

„Pro sportovce je to zadostiučinění. Je to cíl, ke kterému cílí, který mu připadá daleko. V Tokiu jsem byla na top životní formě. Je to těžké být blízko a zároveň daleko,“ vysvětlovala Seemanová. „Nebyl to cíl, ke kterému bychom se upínali. Cíl byla Paříž. Dostávala jsem se ze zranění, musela jsem dostat tělo zpátky, abych ho připravila na zátěž. Samozřejmě to bolí vidět, že se to neposouvá. O to větší radost jsem měla. A pak hned: Proč to nebylo pod padesát pět…“

Svou jarní formu Seemanová vypracovala na šestitýdenním soustředění v tureckém Beleku, kde trénovala nejdřív se svou skupinou kouče Luky Gabrila a pak i s reprezentací. Poté odjela na vydařené závody do Londýna, aby se znovu pustila do práce na kempu ve slovinské Kranji.

„Na Evropu úplně neladím. Je to hodně tréninkové, hodně o práci s tempem i naplavovací. Pracujeme na detailech. Odpočívat budu tři dny před závody,“ líčila Seemanová začátkem minulého týdne své plány na poslední přípravu před šampionátem.

I z takové přípravy je dnes v nadějné pozici ve finále stovky kraulem. A to hlavní ji teprve čeká ve středu a snad i ve čtvrtek na její značkové dvoustovce.

„Chtěla bych se vracet s dobrým pocitem. Není to chytlavé pro novináře, ale pro nás plavce je dost důležité, jak se nám závod jede,“ vysvětluje Seemanová. „Dvě stě kraul bych chtěla vyhrát a přiblížit se minutě a padesát čtyřem sekundám. Neříkám, že po osobáku cílím, ale bylo by fajn plavat něco okolo londýnského času.“

„S prominutím, dohmátl jsem tak trošku držkou, to nebylo fajn,“ hudral Gracík.