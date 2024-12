Hlasitá fanynka Kvitová přinesla Spartě titul! Kdo hlídal jejího synka?

as

Autor: as

Vrátila se z exotické rodinné dovolené na Maledivách, vyrazila do své někdejší domoviny v Prostějově a přinesla štěstí svému týmu. Petra Kvitová (34) byla u toho, když tenisté pražské Sparty vyhráli extraligu!

Byla to suverénní jízda. Sparta prosvištěla základní skupinou a ve včerejším finále smetla Přerov 6:1. Vítězný bod získal stylově Jiří Veselý, který to na prostějovských kurtech tak dobře zná. „Už druhým rokem ale žiju s rodinou v Praze, jsem rád, že jsem konečně přinesl klubové zápisné. Byly to strašné nervy, ještě teď se mi potí ruce,“ přiznal ostřílený borec po rozhodující výhře nad Slovákem Kleinem. Za Hanáky ve finále uspěla pouze největší hvězda Linda Nosková.

Pražané dokráčeli pro první trofej od roku 2020, celkově slaví už pojedenácté. „Před roky jsme se rozhodli, že v extralize budou dostávat příležitost hrát za svůj klub naši kmenoví hráči, bez angažování zahraničních posil. Letos naše klubová strategie přinesla vydřený titul, který je o to cennější, když se podíváte na silné soupisky ostatních klubů s celou řadou reprezentantů dalších zemí,“ pochvaloval si David Kunst, kapitán TK Sparta Praha a šéftrenér klubu.

Vítězům v hledišti mačkala palce i hvězdná mamina Kvitová, jejíž manžel Jiří Vaněk je Veselého koučem. „Jako Jirkův trenér jsem měl větší nervy než kdysi jako hráč,“ přiznal Vaněk a pochvaloval si přítomnost své ženušky. „Bylo super, že nás Péťa přijela povzbudit. Malého hlídala babička, ten hluk v hale by byl na něj moc,“ upozornil.

Největší hvězdou nových šampionů byla možná trochu překvapivě 18letá Sára Bejlek. „Jako nováček v týmu jsem byla před každým utkáním hrozně nervózní, o to více mě těší, že jsem dokázala všechny své zápasy vyhrát a mám svou první extraligovou medaili. Jen na oslavy nebude čas, v neděli letím do Austrálie. Takový je tenisový život,“ ušklíbla se.