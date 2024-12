Třinec vs. Sparta: rivalita těžkých vah. 14 zápasů za rok? Brutální, ví Cienciala

Kdyby byl rozpis sezony 2023/24 malinko přívětivější, unikátní číslo mohlo ještě nabobtnat. Od ledna do března totiž došlo v rámci základní části k měření sil Sparty s Třincem jen jednou, vše si ale rivalové bohatě vynahradili v semifinálové sérii, jež napsala jeden z nejpozoruhodnějších příběhů v dějinách domácí soutěže.

Pražané vedli nad obhájcem už 3:0 na zápasy a vše nasvědčovalo k tomu, že se stanou prvním týmem od roku 2018, který Oceláře vyřadí. Jenže Třinečtí se nevzdali. Doma vyhráli 4:1 a o dva dny později vyloupili O2 arenu.

V šestém pokračování nastalo něco, co fanoušci z hlav dlouho nevymažou. Sparta vedla od 41. minuty 1:0. Zdálo se, že postup si v poklidu pohlídá. Pár sekund před závěrečnou sirénou ale Slezané rozjeli poslední akci, která vyvrcholila šťastným gólem Daniela Voženílka v čase 59:59,8. Pod Javorovým propukla vlna radosti. Následná trefa Davida Ciencialy v prodloužení byla logickým vyústěním euforie domácích.

Rozhodující klání v Praze napsalo další epický příběh. Třinec znovu srovnal v závěrečné powerplay a na definitivní rozuzlení se čekalo až do 122. minuty, kdy rozhodl Miloš Roman. Draci zadělali historickým obratem na pátý titul za sebou.

„Proti Spartě je to vždy vyhecované. Hráči v extralize se tolik nemění, takže nějaké dvojičky se tam tvoří. Bývá to vyhrocené,“ ví Cienciala, jehož Třinec vyřadil Spartu z play off třikrát v řadě. „Úplně nevím, jestli se nám díky tomu jde do zápasů lépe. Každopádně Sparta má už několik let po sobě nesmírně kvalitní mančaft. U ní se hraje těžko,“ přikyvuje devětadvacetiletý útočník.

Vzájemné zápasy z průběhu této sezony ale hovoří příznivěji pro Spartu. Ze tří extraligových bitev získali Pražané pět bodů, zatímco Oceláři čtyři. Osmifinálové duely Ligy mistrů zvládl rovněž lépe tým Pavla Grosse, postoupil díky výhře 4:1 a remíze 1:1.

V ročníku 2024/25 je napřed Sparta, což jen podtrhuje současné rozpoložení obou týmů. Celek z hlavního města bude hrát ve druhé polovině základní části o přímý postup do čtvrtfinále, naopak Třinec je dvanáctý a topí se v krizi.

„Víme, že síla v našem týmu je, ale musíme ji probudit,“ hlásí Cienciala. „Potřebujeme sbírat body, v tabulce na tom nejsme dobře, víme to. Všichni na tom pracujeme, abychom nebyli tak dole. Musíme si za tím jít, makat a věřit, že se to otočí,“ doplňuje.

Zápasy Třince se Spartou v roce 2024 datum soutěž výsledek 28. ledna základní část Sparta – Třinec 5:1 2. dubna play off Sparta – Třinec 3:0 3. dubna play off Sparta – Třinec 3:2p 6. dubna play off Třinec – Sparta 2:3p 7. dubna play off Třinec – Sparta 4:1 9. dubna play off Sparta – Třinec 2:3 11. dubna play off Třinec – Sparta 2:1p 13. dubna play off Sparta – Třinec 2:3p 17. září základní část Sparta – Třinec 3:0 25. října základní část Třinec – Sparta 2:3n 13. listopadu Liga mistrů Sparta – Třinec 4:1 20. listopadu Liga mistrů Třinec – Sparta 1:1 26. listopadu základní část Třinec – Sparta 2:1 20. prosince základní část Sparta – Třinec ???

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion O2 arena, Praha