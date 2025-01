Tohle je roční plat a ne měsíční? Kanaďan v šoku opustil tým po dvou zápasech

Kanadský obránce James Shearer místo potácení se po nižších amerických ligách zvolil lukrativnější Evropu. Žel si pořádně nepřečetl smlouvu a po dvou odehraných zápasech si ji prohlédl pečlivěji. Následně v šoku ukončil své působení v budapešťském UTE.

Hokejový tým UTE působí v maďarské lize Erste. Pro mnohé zámořské hráče bývá finančně lepší, když zvolí evropskou kariérní cestu. Totéž si i pomyslel Kanaďan James Shearer. V prosinci naskočil ke dvěma zápasům a následně požádal svého manažera o důkladnější prostudování své smlouvy s maďarským týmem.

"Shearerův agent se po prvním odehraném zápase ozval, podíval se na nabídku a následně na smlouvu, ale v současné situaci se jim plat nelíbí. Částku, kterou klub nabízí do konce sezony, chce dostávat měsíčně," zveřejnil klub UTE pro player.hu.

Konkrétní platové podmínky klub nezveřejnil, ale přidal ještě jedno oznámení. "Jeho mzdové požadavky nejsou pro legionáře hrajícího v Erste lize reálné, nezapadly do našich představ ani rozpočtu, proto jeho smlouva skončila. Mrzí nás, že to takto dopadlo. Byli jsme si jistí, že jsme získali užitečného hráče přes agenta, který poslal už několik hráčů do Erste ligy, takže zná výši platů."

