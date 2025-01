Výškaři Janků truchlí nad smrtí táty: Dojemný vzkaz do nebe!

Tragická zpráva zasáhla českou atletiku. Den před svými 78.narozeninami dotlouklo srdce trenéra výškařů Jana Janků staršího. Informoval jeho syn Tomáš Janků (40).

Jan Janků starší se narodil v roce 1947 v České Lípě, kde zároveň vyrůstal v atletickém oddíle. Největší část sportovní kariéry prožil v Liazu Jablonec, kde také začal s trénováním v roce 1969.

Mezi jeho svěřence patřili synové Tomáš Janků (bronz na Halovém mistrovství Evropy 1998, stříbro na mistrovství Evropy 2006) a Jan (4.místo na Halovém mistrovství Evropy 1998). Výškařský sektor jim koloval v krvi od narození. Jejich matkou totiž je rovněž výškařka Blanka Janků. Manželkou Tomáše je bývalá úspěšná atletka a nynější trenérka Kateřina Baďurová Janků.

"Dnes odešel po dlouhých zdravotních problémech do atletického nebe Jan Janků, táta a trenér. Zítra by mu bylo 78 let. Prožili jsme spolu atletickou jízdu se vším všudy a jízda to byla sakra dlouhá. Vy, kteří jste ho znali, věnujte mu, prosím, vzpomínku, bude moc rád. Tak tam kouči všechny pozdravuj a ne, že se jen budeš válet po nebeské duchně…." vzkázal dojemně syn Tomáš.

Jan Janků starší stál za úspěchy české atletické špičky v podobě úspěšného Jaroslava Báby (halový rekordman, bronz na olympiádě, bronz na halovém mistrovství Evropy 2004, bronz na mistrovství Evropy 2014 a mnoho dalších) či Milada Karbanová (medailistka evropských šampionátů).