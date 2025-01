Z Tour je Giro. Seriál poprvé pouze v jedné zemi. Kouč: Dobré rozhodnutí

Kdysi to byla originální novinka, která pomohla běžeckému lyžování držet televizní sledovanost. Tour de Ski znamenala svěží marketingovou sílu, přinesla atraktivní koncept cirkusu napříč Evropou s bonbonkem šíleného výšlapu na Alpe Cermis. Letos se však seriál poprvé koná jen v jedné zemi. „Je to jako Giro d´Italia,“ řekl Michal Lamplot, český závodní boss běžeckého lyžování v mezinárodní federaci FIS.

Byl to odvážný nápad, který se zrodil v sauně legendárního norského lyžaře Vegarda Ulvanga. Strávil v ní tehdy dvě hodiny s tehdejším šéfem běžeckého lyžování Jürgem Capolem, vypili pár piv a vymysleli věc, která se chytla.

Tour de Ski. Vrchol sezony Světového poháru. Bláznivá akce s přejezdy mezi několika evropskými státy během deseti dní, což zvyšovalo nároky na závodníky i servismany. Nablýskaná show, která se v prvních letech dostala dokonce do prostor Pražského hradu.

Letos je ale všechno jinak. Tour začala kolem Silvestra čtyřmi etapami v Toblachu a závěrečné tři závody se o víkendu konají na nových olympijských tratích ve Val di Fiemme. Z punkového cirkusu po Evropě zbyl podnik v jediné zemi.

„Jsem velký fanoušek sauny. Vím, že tenhle nápad vznikl v sauně. A ten nápad byl, že je to Tour. Nechci být pesimista, ale mám pocit, že bude scházet drama, když bude Tour v jedné zemi,“ varoval před startem sezony během semináře Forum Nordicum dlouhovlasý veterán sportovní žurnalistiky Patrick Lang, syn Serge Langa, který kdysi uvedl na svět přelomovou myšlenku Světového poháru v alpském lyžování.

FIS byla ke změně tradice do jisté míry donucena odstoupením švýcarského svazu, který se měl původně na letošní Tour podílet. Dalším důvodem byl i tlak samotných závodních týmů, pro něž je nový formát jednodušší.

Je výhodnější moc necestovat

„Nikdy není dobré, když ztratíte organizátora. V tomhle termínu, když jsou lidé na dovolených, je náročné najít dost místa pro cirkus Tour de Ski. Je to důvod, proč strávit víc času na jednom místě. Kolem Vánoc a Silvestra jsme ale chtěli zůstat,“ uvedl Lamplot. „Originální nápad byl závodit ve víc zemích, cestovat, podívat se na různá místa. Teď je důležitější se soustředit na zajímavé soutěže a formáty.“

Sami závodníci si změnu pochvalují.

„Bylo to hodně dobré rozhodnutí, protože je jen jeden přejezd. Ušetříme i síly. V Itálii je to super. Ve Val di Fiemme budeme závodit na nových tratích, které by měly být na olympijských hrách, to je taky zajímavost,“ řekl reprezentační trenér Jan Franc.

Na druhé straně je ale sledovanost běžeckého lyžování na ústupu. Zlatá éra, kdy o vítězství bojovali Lukáš Bauer, Dario Cologna a Petter Northug, je pryč. Mezinárodní atraktivitu závodů drtí norská domimance. A zrovna v tuhle chvíli Tour ustupuje od ambice propojit několik zemí.

„Co se týče týmové logistiky, je výhodnější moc necestovat,“ připouští Capol, aktuálně šéf organizačního výboru biatlonového mistrovství světa v Lenzerheide. „Když jsme začínali, naším cílem bylo udělat skvělou Tour po třech zemích. Ve střední Evropě doprava není tak složitá. Věřím, že by Tour de Ski měla být víc než v jedné zemi, že by měla být víc mezinárodní. My jsme se snažili vybudovat značku. Pořád to jsou krásné závody s různými formáty. Ale marketingově tomu něco schází.“