Dobeš vychytal další výhru. Pastrňák dal dva góly, ale v plus/minus propadl

Druhý start, druhá výhra. Český gólman Jakub Dobeš, který uchvátil čistým kontem při premiéře v NHL, opět zářil v brance Montrealu. K vítězství 2:1 po nájezdech nad Coloradem přispěl 22 úspěšnými zákroky. David Pastrňák se dvakrát trefil za Boston v Torontu, kde však Bruins padli 4:6. Washington vyhrál 7:4 nad New York Rangers, za hosty se jednou trefil Filip Chytil.

Boston v Torontu ani jednou nevedl a prohrál potřetí za sebou. Zápas rozhodla první formace Maple Leafs, která se postarala o pět branek. Matthew Knies dal tři góly a na dva přihrál, Mitchell Marner se prosadil jednou a blýskl se čtyřmi asistencemi a Auston Matthews se při návratu po zranění připomněl bilancí 1+2.

„Neuvěřitelný zápas. Cítil jsem se, jako bych měl na zádech pytel plný štěstí, vyšlo mi snad úplně všechno,“ líčil po prvním hattricku v NHL Knies. „Jsem za něj ohromně šťastný, odehrál skvělý zápas a byl odměněn za práci, kterou pro tým odvádí,“ pochválil Marner spoluhráče z prvního útoku Maple Leafs

Pastrňák sice dvakrát skóroval, ale v bilanci plus/minus za účast na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech si připsal čtyři záporné body a byl nejhorším hráčem utkání. Český kanonýr dal obě branky ve třetí třetině. Nejprve v jejím úvodu srovnal na 3:3 a dvě minuty před koncem kontaktním gólem na 4:5 vystřelil Bruins naději. Tu ale utnul Matthews, který gólem do prázdné branky stanovil konečný výsledek.

„Cítil jsem se skvěle, kluci z lajny mi to dnes hodně ulehčili. Myslím si, že jsme hráli výborně ve všech pásmech, důležité ale bylo, že jsme si tvořili spoustu šancí před brankou. To nás vždycky nakoplo,“ řekl Matthews.

Zacha se díky dvěma nahrávkám dostal na metu 20 bodů za sezonu a pojistil si pozici čtvrtého nejproduktivnějšího Čecha v lize. Pastrňák je se 40 body za 15 branek a 25 nahrávek druhý za martinem Nečasem z Caroliny (15+31).

„Dostávali jsem dnes moc laciné branky. Soupeři jsme to ulehčili. Vím, že jsme dostali dva góly do prázdné branky, ale i v dalších situacích to soupeři měli prostě moc jednoduché,“ litoval Pastrňák, jenž v NHL odehrál už 65. zápas, ve kterém dal alespoň dva góly. Od jeho debutu v zámořské lize mají lepší bilanci jen Ovečkin (92 zápasů) a Matthews (78).

Nejlepší Dobešův zákrok v prodloužení

Dobeš navázal na skvělý vstup do NHL. Po vychytaném čistém kontu při debutu proti úřadujícím vítězům Stanley Cupu z Floridy ve druhém startu trápil i střelce Colorada. Proti Avalanche třiadvacetiletý Čech zlikvidoval 22 střel a měl úspěšnost zákroků 95 procent.

Spolehlivý výkon předvedl i v nájezdech, kde na něj nevyzráli Jonathan Drouin ani hvězdný Mikko Rantanen, a dovedl svůj tým k další výhře nad nedávnými vítězi Stanleyova poháru.

Zákrok večera si český gólman schoval do prodloužení, v němž zlikvidoval samostatný únik Arthuriho Lehkonena. „Byla to jen třešnička na dortu po skvělém týmovém výkonu. Kluci hráli výborně, obětavě a nakonec dokázali otočit nepříznivé skóre. Skvělý zápas,“ řekl spokojený Dobeš.

Český gólman jako teprve pátý nováček za posledních 40 let slavil výhru v prvních dvou zápasech v dresu Canadiens. Za 125 minut navíc nedostal ani jeden gól při hře pět na pět a v obou duelech byl zvolen první hvězdou zápasu. Dalším skvělým výkonem pomohl ukončit šestizápasovou vítěznou sérii Avalanche a Montreal dovedl k sedmé výhře z posledních devíti duelů.

Ovečkin má na dohled Gretzkého

Devětatřicetiletý Ovečkin se po nucené pauze zaviněné zlomeninou levé nohy opět dostává do tempa a v pěti zápasech po návratu nastřílel už čtyři góly. Svoji bilanci v sezoně navýšil v 23. utkání na 19 branek a při aktuální střelecké úspěšnosti má na dohled Gretzkého milník 894 gólů.

„V každém zápase se cítím lépe a lépe. Vnímám progres v bruslení, s pukem na hokejce i v celkovém pocitu na ledě. Jsem rád, že jsem dneska mohl pomoci k výhře,“ řekl Ovečkin.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:46. D. Strome, 22:29. Eller, 30:08. Mangiapane, 38:13. McMichael, 50:50. Ovečkin, 54:00. Protas, 59:23. Wilson Hosté: 07:00. Kreider, 36:26. Carrick, 48:32. Chytil, 53:04. Zibanejad Sestavy Domácí: L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Sandin, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Fehérváry – T. Raddysh, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), Dubois, Protas – Vrána, McMichael, Eller – Mangiapane, Dowd, Duhaime. Hosté: Quick (Domingue) – Fox, R. Lindgren, Borgen, K. Miller, Schneider, Vaakanainen – Lafrenière, Trocheck, Panarin (A) – R. Smith, Zibanejad (A), Kreider (A) – Berard, Chytil, Cuylle – Vesey, Carrick, Edström. Rozhodčí McCauley, St-Laurent – Barton, Kovachik Stadion Capital One Arena, Washington

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:40. Kovalenko, 41:53. Celebrini, 59:36. Ceci Hosté: 24:19. Hischier, 45:07. Cotter Sestavy Domácí: Askarov (Georgijev) – Ceci, Thrun, Liljegren, Ferraro (A), Rutta, M. Vlasic – Zetterlund, Granlund, Eklund – W. Smith, Celebrini, Graf – Toffoli (A), Wennberg, Kostin – Kovalenko, Kunin, Goodrow (A). Hosté: Markström (Allen) – Hamilton, Dillon, Kovacevic, Siegenthaler, Pesce, L. Hughes – Bratt, J. Hughes (A), Palát – Noesen, Hischier (C), Meier – Mercer, Haula, Cotter – Bastian, Lazar, Tatar. Rozhodčí Hanson, Nicholson – Cherrey, Mahon Stadion SAP Center, San Jose Návštěva 17 435 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:29. McCabe, 23:37. Knies, 43:43. Knies, 45:28. Knies, 57:55. Marner, 59:29. Matthews Hosté: 23:49. M. Geekie, 38:44. Frederic, 44:17. Pastrňák, 58:10. Pastrňák Sestavy Domácí: Woll (Hildeby) – C. Tanev, McCabe, P. Myers, Rielly, Benoit, Ekman-Larsson – Marner (A), Matthews (C), Knies – W. Nylander, Tavares (A), Pacioretty – N. Robertson, Domi, McMann – Dewar, Kämpf, Lorentz. Hosté: Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Zadorov, Carlo, Oesterle, Peeke, Lohrei – Pastrňák (A), E. Lindholm, Marchand (C) – M. Geekie, Coyle, Zacha – Brazeau, Frederic, Wahlstrom – Koepke, Kastelic, Beecher. Rozhodčí Hebert, L'Ecuyer – Smith, Tobias Stadion Scotiabank Arena, Toronto Návštěva 18 996 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 13:03. Zuccarello, 31:30. Eriksson Ek, 49:20. Boldy, 57:14. Zuccarello Sestavy Domácí: Kočetkov (Tokarski) – Burns, Slavin (A), Chatfield, Orlov, S. Walker, T. Smith – Jarvis, Sebastian Aho, Roslovic – Nečas, Kotkaniemi, Svečnikov – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Blake, Drury, Robinson. Hosté: Gustavsson (M. Fleury) – Faber, Brodin, Bogosian, Chisholm, Dermott, Merrill – Zuccarello (A), Rossi, Boldy – Hartman, Eriksson Ek (A), M. Johansson – Trenin, Gaudreau, M. Foligno (A) – B. Jones, Chusnutdinov, Gaunce. Rozhodčí Brenk, Markovic – MacPherson, Kelly Stadion Lenovo Center, Raleigh Návštěva 18903 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:01. Rantanen Hosté: 53:25. Caufield, . Caufield Sestavy Domácí: Blackwood (Miner) – Makar (A), Toews, Manson, Girard, Malinski, K. Middleton – Rantanen (A), MacKinnon (A), Lehkonen – Drouin, Mittelstadt, Colton – L. O'Connor, Kelly, Kiviranta – Innala, Pärssinen, Olausson. Hosté: Dobeš (Montembeault) – Matheson (A), Hutson, A. Carrier, Guhle, Xhekaj, Struble – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Newhook, K. Dach, Pezzetta – Gallagher (A), Dvorak, Josh Anderson – Armia, J. Evans, Heineman. Rozhodčí Chmielewski, Halkidis – Marquis, O'Quinn Stadion Ball Arena, Denver Návštěva 18 087 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:01. Voronkov, 22:15. Marčenko, 43:44. Pyyhtiä, 45:25. Fantilli, 47:24. Voronkov, 58:59. Olivier Hosté: 44:54. Kyrou, 46:55. Fowler, 52:54. Parayko, 56:16. B. Schenn Sestavy Domácí: Merzļikins (Tarasov) – Fabbro, Werenski, Provorov, Mateychuk, Severson, Christiansen, Monahan – Voronkov, Aston-Reese, Fantilli – J. van Riemsdyk, Olivier, Sillinger – K. Johnson, Kuraly, Pyyhtiä – Marčenko, Harris, J. Johnson. Hosté: Hofer (Binnington) – Parayko, Fowler, R. Suter, Broberg, Perunovich, Tucker – Bučněvič, R. Thomas, Saad – Kyrou, B. Schenn, Holloway – Sundqvist, M. Joseph, Neighbours – Texier, N. Walker, Toropčenko. Rozhodčí Brace, Rooney – Fournier, Deschamps Stadion Nationwide Arena, Columbus Návštěva 18 535 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:48. Morrissey, 56:46. Ehlers Hosté: 06:25. Larkin, 24:33. Raymond, 47:14. DeBrincat, 59:31. Larkin Sestavy Domácí: Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Stanley, C. Miller, Heinola – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Ehlers, Naměstnikov, Perfetti – Iafallo, Lowry (C), Niederreiter – Kupari, D. Gustafsson, M. Barron. Hosté: Lyon (Talbot) – Seider, Chiarot, A. Johansson, Edvinsson, Holl, E. Gustafsson – Raymond, Larkin (C), Veleno – Kane (A), Copp, DeBrincat – Tarasenko, Compher, Berggren – Motte, Kasper, Rasmussen. Rozhodčí Schlenker, Skilliter – Cormier, Berg Stadion Canada Life Centre, Winnipeg Návštěva 14 527 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 20:16. Benn, 30:28. Bäck, 63:01. Harley Hosté: 21:30. Maccelli, 33:37. Maccelli Sestavy Domácí: Oettinger (DeSmith) – Harley, Heiskanen, Lindell (A), Lundkvist, Ljubuškin, Dumba – W. Johnston, Duchene (A), Benn (C) – Dadonov, Hintz, J. Robertson – Stankoven, Bourque, Bäck – Hyry, Steel, Blackwell. Hosté: Vejmelka (Stauber) – Määttä, Sergačjov (A), Kesselring, Cole, Koljačonok, Välimäki – Schmaltz, Hayton, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, McBain – Crouse (A), Bjugstad, O'Brien – Kerfoot, Stenlund, Maccelli. Rozhodčí Thomas John Luxmore, Mike Sullivan. Čároví: CJ Murray, Bryan Pancich Stadion American Airlines Center, Dallas Návštěva 18532 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:56. M. Anderson, 54:12. Kempe Hosté: 01:09. Hedman Sestavy Domácí: Kuemper (Rittich) – Gavrikov, M. Anderson, Clarke, Edmundson, Spence, Moverare – Kempe (A), Kopitar (C), Turcotte – Jeannot, Byfield, Foegele – Laferriere, Danault (A), Fiala – Lewis, Helenius, Moore. Hosté: Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Hedman (C), Černák, McDonagh (A), Perbix, Lilleberg – Kučerov (A), Point, Guentzel – C. Geekie, Cirelli, Hagel – Chaffee, Paul, Goncalves – Eyssimont, Glendening, Girgensons. Rozhodčí B. Schrader, P. MacDougall – R. Gibbons, T. Gawryletz Stadion Crypto.com Arena, Los Angeles

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 38:22. Backlund Hosté: 24:21. O'Reilly, 31:37. O'Reilly, 49:19. Svečkov, 58:33. O'Reilly Sestavy Domácí: Wolf (Vladař) – Andersson, Bahl, Weegar (A), Hanley, Pachal, Bean – Pospíšil, Kadri, Huberdeau (A) – Coronato, Backlund (C), Coleman – Pelletier, Zary, Šarangovič – Kuzmenko, Rooney, Lomberg. Hosté: Annunen (Saros) – J. Barron, Josi (C), Blankenburg, Skjei, L. Schenn, Stastney – Marchessault, Stamkos, F. Forsberg (A) – Hinostroza, O'Reilly (A), Nyquist – Evangelista, Svečkov, Jankowski – Sissons, McCarron, Wilsby. Rozhodčí Pierre Lambert, Carter Sandlak. Čároví: Kyle Flemington, Caleb Apperson Stadion Scotiabank Saddledome, Calgary Návštěva 17893 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 35:55. Stephenson, 47:25. Schwartz Hosté: 00:57. Podkolzin, 05:18. J. Skinner, 31:51. Nugent-Hopkins, 58:02. Draisaitl Sestavy Domácí: Grubauer (Stezka) – Dunn, Larsson (A), Oleksiak, Montour, R. Evans, Mahura – Schwartz, Beniers (A), Kakko – McCann, Stephenson, Burakovsky – Tolvanen, Wright, Bjorkstrand – Kartye, Meyers, B. Tanev. Hosté: Pickard (S. Skinner) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Stecher, Kulak, Emberson – Nugent-Hopkins (A), McDavid (C), C. Brown – Podkolzin, Draisaitl, Arvidsson – Janmark, Henrique, Hyman – J. Skinner, D. Ryan, K. Kapanen. Rozhodčí Pochmara, Dunning – Suchánek, Mills Stadion Climate Pledge Arena, Seattle Návštěva 17 151 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:53. Laczynski, 12:23. Stone, 47:44. Eichel Hosté: 57:39. Zucker Sestavy Domácí: Hill (Samsonov) – McNabb, Theodore, Hanifin, Pietrangelo (A), Hague, Whitecloud – Pearson, Eichel, Stone (C) – Hertl, W. Karlsson (A), Dorofejev – Howden, Laczynski, Kolesar – Röndbjerg, Schwindt, Holtz. Hosté: Reimer (Luukkonen) – Dahlin (C), Byram, Samuelsson (A), Power, Gilbert, Clifton – Zucker, Cozens, T. Thompson (A) – Quinn, Kulich, Tuch – Benson, Krebs, Peterka – Malenstyn, McLeod, Aube-Kubel. Rozhodčí Kea, Rank – Gawryletz, Murchison Stadion T-Mobile Arena, Las Vegas Návštěva 18 111 diváků