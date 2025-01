Fotbalista Hulk se oženil se sestřenkou svých dětí: Silný moment na svatbě!

Rozzuřeným příbuzným navzdory! Bývalý brazilský reprezentant Givanildo Vieira de Souza (38), známý jako Hulk, se před časem dostal širší veřejnosti do povědomí díky vztahu s neteří své bývalé ženy Iran. Z jejich lásky vznikly dvě děti a teď si svalnatý fotbalista s krásnou Camilou užili velkolepou svatební jízdu, která trvala několik dní!

Zrada rodiny, Jidášova svatba nebo bodnutí do zad. To je jen část z věcí, které zazněly ve vyčítavém vyjádření Iraniny sestry Rayssy. „Kdyby moje matka žila, určitě by takovou zrůdnost neunesla. Vidět vnučku, která vyrostla pod její střechou, zradit vlastní rodinu tak krutým způsobem, by byla nesnesitelná rána," zlobila se. Od chvíle, kdy skončil vztah mezi Iran a Hulkem, který si nabrnknul prsatou neteř své bývalky, už uplynula řada let, ale zdá se, že rány se ještě stále nezahojily a případné usmíření je v nedohlednu.

A to i přes to, že je zřejmé, že poměr Camily a Hulka rozhodně není jen krátkodobým vzplanutím. Fotbalista má se svou původní ženou tři potomky, kterým pořídil s jejich pohlednou sestřenicí dva sourozence. V roce 2021 mu Camila porodila holčičku, loni pak přišel na svět syn. Pár si navíc v uplynulých dnech užil církevní svatbu, ze které vznikly vskutku pohádkové fotografie.

O pár dní později se konala velkolepá oslava a evidentně právě na té vznikly dojemné záběry, kterými se Camila pochlubila na sociálních sítích. V jeden moment se manželé drží za ruku a beze slov se soustředěným výrazem ukazují prsteny, jako by chtěli ještě umocnit skutečnost, že si své manželství vybojovali proti všem.