Fotbaloví zločinci: Alves to má natvrdo, další utekli... Rus v kolonii

Rúben Semedo (Al Marchyja/Portugalsko)

Dříve: Sporting Lisabon, Villarreal, Olympiakos

Tenhle chlápek z Amadory jistě měl předpoklady dostat se mezi stoperskou špičku, ale měl kolikrát jiné zájmy. České publikum si na něj možná vzpomene z dresu Olympiakosu, kdy čelil v předkole Ligy mistrů Viktorii Plzeň. Kromě portugalské či řecké ligy si zkusil i tu španělskou. Dnes působí v Kataru a v lednu se přesunul do beznadějně posledního celku tamní ligy Al Marchyje.

Co se týče jeho prohřešku, trestní rejstřík připomíná spíše nákupní seznam po výplatě. V baru ve Valencii při hádce vytáhnul na soka pistoli a začal se s ní ohánět a vyhrožovat. To byl první skandál na přelomu let 2017 a 2018. Od té doby šel ještě dál. Jen o několik týdnů později byl znovu vyšetřován, že údajně svázal a mučil muže v jeho vlastním domě s dalšími dvěma komplici. Byl dokonce obviněn z pokusu o vraždu a umístěn do preventivní vazby. V červenci 2018 zaplatil kauci ve výši 30 tisíc eur a byl propuštěn. O dva roky později se přiznal k únosu, loupeži a nelegálnímu držení střelné zbraně, což mu vyneslo pokutu 46 tisíc eur a zákaz vstupu do Španělska na dalších osm let. I proto byla jeho epizoda ve Villarrealu hodnocena více než negativně.

Novou životní šanci mu dal Olympiakos. Kdo ale čekal, že v Řecku začne sekat latinu, mýlil se. Semedo byl popotahován i na Balkánském poloostrově, že se podílel na hromadném znásilnění sedmnáctileté dívky. Opět to „vyřešila“ kauce. Tentokrát ve výši 10 tisíc eur. Následovala epizoda v Portu a pak už úprk do arabského světa. Semedův příběh by mohl být námětem třeba pro pohádku s názvem „Jak Rúben prchal před šatlavou.“