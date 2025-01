Agent Levý poznával fotbal v Indii: skrytý český trenér i nároky ze City

Jak na vás zapůsobila Indie?

„Stoprocentně to bylo zajímavé. Znám tam kondičního trenéra Denise Kavana, to je kluk z Jablonce, světoběžník, působil v Rumunsku, Bulharsku, na Kypru či Jižní Koreji. Když jsem dostal možnost vyrazit za ním do Indie, řekl jsem si hned, že to by mě zajímalo. Jako hráčský agent létám hlavně po Evropě, tady jsem mohl zažít i něco jiného, poznat, zda můžu poslat hráče i do téhle destinace. Teď vím, do čeho by šel.“

Měl jste na své hráče nějaké nabídky z Indie?

„Mohl tam jít Martin Chlumecký, řešili jsme to během jara, když už jsme věděli, že nebude pokračovat v Pardubicích a ani v Polsku. Ve hře byly dva nebo tři kluby, ale nakonec to nebyla žádná extra nabídka a Martin šel do Maďarska (hraje druhou ligu za Kisvardu).“

Co vás zlákalo vyrazit na fotbal zrovna tam?

„V Mumbaj City, klubu z indické Bombaje, působí český trenér Petr Krátký. V klubech pod značkou City Group funguje už nějakých šest, sedm let, předtím dělal asistenta v Austrálii (v Melbourne). Je to takový neobjevený trenér. Nechci ho příliš vychvalovat, ale jak jsem měl možnost ho poznat, jednou to může být zajímavý kandidát i pro kluby do Česka. Tím, že je neokoukaný a má za sebou průpravu v City Group, kam patří asi nejlepší klub světa (Manchester City), to je kandidát do našich dobrých klubů. Právě tím, že v Bombaji působí český trenér, mě to zajímalo. Strávil jsem tam týden, viděl dva domácí zápasy Bombaje. Byl jsem na tréninku, viděl jejich tréninkové centrum, což je, dá se říct, jedno hřiště. S Petrem Krátkým jsme několikrát dlouze mluvili, to bylo hodně zajímavé, přínosné. Absolutně nelituju,