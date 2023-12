Švýcaři skandovali: Repa, Repa! Ř jim moc nejde, smála se hrdinka

Z hlediště bylo slyšet: Řepa, Řepa! I když výslovnost trošku haprovala… To jako pozdrav útočnici Martině Řepkové, která proti Dánkám posbírala jubilejní stý bod ve florbalové reprezentaci. „Ř jsem je učila já, ale zatím to moc úspěšný není,“ smála se reprezentantka, kterou totiž v hledišti podporovali její švýcarský přítel s maminkou a bratrem. Také oni spolu s českou hráčkou slavili postup do semifinále.

Mario Bardill, švýcarský brankář, vzal rodinu až do Singapuru, aby fandil jeho české přítelkyni.

A při čtvrtfinále viděli, jak Řepková zaznamenala stý bod v národním mužstvu. Úspěch okořenili skandováním.

„To Ř jim moc nejde. Je to něco mezi ř, č a ň. Neumí to vyslovit. Pořád jsem pro ně Repková a asi i tak budu,“ vyprávěla pobaveně 28letá útočnice, která svoji dosavadní bilanci zastavila na čísle 102 (61+41) v 91 utkáních.

„Je vtipné, že mi fandí Švýcaři v českých barvách,“ dodává členka elitní formace, která si ani neuvědomila, že to byl zrovna stý bod. „Jenom jsem slyšela, že jsem před tím milníkem, ale jak jsem poslední dny moc ofenzivní nebyla, jsem ráda, že to tam dolítlo,“ vykládala florbalistka, která proti Dánkám zaznamenala hattrick a přidala ještě jednu asistenci. Při předešlých třech utkáních přitom zaznamenala pouze dvě asistence.

V klíčový okamžik přišla bodová exploze. Stejně jako u celé první formace, Krupnová získala šest bodů (3+3).

„Je to skvělý úspěch pro sebevědomí i do dalších zápasů,“ dodává. „Je to strašně vysoké číslo, mám velikou radost. Protože to se nepovede každý den. Jsem ráda, že jsem na tuhle metu dosáhla. Už jsem tu nějaký pátek…“

Řepková startuje na pátém mistrovství světa, ze všech předešlých má čtvrtá místa. Což je umístění, z něhož už má osypky. Mimořádně ji láká finále. Ale k němu vede složitá cesta, skolit favorizované Finky… A hlavně pokrýt jejich první formaci.

Ale jak?

„Samozřejmě na ně musíme jít disciplinovaně do obrany, ta musí být od nás pečlivá. Není to jen tak, že se postavíme, musíme kontrolovat každý centimetr na hřišti. Myslím, že tohle bude ta zbraň,“ nabádá zkušená reprezentantka.

Klíčový zápas čeká národní tým v sobotu v deset hodin českého času.

Další program (sobota 9. prosince):

Semifinále: 10:00 Česko - Finsko, 13:15 Švédsko - Švýcarsko.

O 5.- 8. místo: 04:00 Lotyšsko - Slovensko, 05:30 Polsko - Dánsko.

O 7. místo: 07:00 Singapur - Norsko.