Prokletí prolomeno! České florbalistky slaví bronz, zářily mladé komety

Byly to obří nervy. Skóre se přelévalo, občas radostí vybuchl kotel českých příznivců. Občas těch švýcarských.

Švýcarky v poslední minutě snížily na 4:5, ale to bylo z jejich strany všechno. Česky odolaly a po závěrečné siréně začaly vítězné tanečky.

I když se opět hrálo v hale pro dvanáct tisíc fanoušků, atmosféra byla důstojná. „Věřím, že to holky dokážou!“ říkal ještě před utkáním reportérovi iSport.cz Filip Šuman, viceprezident mezinárodní federace.



„Dneska jsem věřila, že to vyhrajeme. Dneska by nás nikdo neporazil!" hlásila gólmanka Jana Christianová.



Kolem chodily i další hráčky. "Co k tomu říct? Neuvěřitelné. Chtěly jsme medaili. A máme ji!" líčila nadšená univerzálka Keprtová, když se jí na krku houpal bronz.

Měl pravdu. Tahle „ztracená“ generace, jak se jí mohlo po sérii neúspěchů přezdívat, se vzchopila a vybojovala bronz.

Zářila hlavně 18letá Anna Brucháčková, jeden z největších talentů českého florbalu posledních let. Její gól? Neskutečné… Vymíchala dvě hráčky a zkušeně zavěsila.

Gólem se prosadila i Vanessa Rebecca Keprtová, další z mladých hráček. Právě mládí svým přístupem a hladovostí nakazilo celou kabinu. Keprtová nakonec skórovala dvakrát.

Hráčky se nenechaly zdeptat ani tím, že se Švýcarky dostaly do dvougólového vedení. Potom se prosadily právě Brucháčková a Keprtová a bylo srovnáno.

Čeští příznivci byli nadšení, skandovali jména střelkyň. Nebo i gólmanky Jany Christianové, která si připsala řadu klíčových zákroků.

„Už prostě nemůžeme mít takové neštěstí. Jednou se to musí obrátit!“ přála si už během turnaje útočnice Martina Řepková. Právě ona byla hráčkou, která ztratila všechny klíčové zápasy při minulých šampionátech.

Až letos, v Singapuru, to klaplo. Pro český ženský florbal je to první medaile od roku 2011. Na vítězství se symbolicky podílely i dvě hráčky, které jsou klíčovými postavami „zakletého“ týmu minulých let.

Krupnová a Ratajová.

Také ony se gólem podílely na druhém bronzu pro český ženský florbal. Po dvanácti letech.

Z hlediště se ozývalo: Česko, Česko! A i když v závěru Švýcarky mocně tlačily, gólové slovo si vzala opět Keprtová a potvrdila vítězství 5:3.

Lidé v českých dresech skandovaly: Holky, děkujeme. Ty si potom při slavnostním ceremoniálu došly pro vysněné medaile.

Po dvanácti letech.

"Chci pozdravit i domů, kde rodina fandila od televize. Ale jsem ráda, že i tady fanoušci byli a fandili nám celý zápas," vykládala Brucháčková, budoucí kometa národního týmu.