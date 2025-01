Syn tenisty Nováka popsal nadpozemské setkání. V šoku je možná i samotný Lundqvist

Blízká setkání třetího druhu jsou, když člověk spatří UFO. Ale tohle setkání čtvrtého druhu se stalo na zeměkouli: Fanoušek Henrika Lundqvista viděl pravého Henrika Lundqvista (45).

Fakt! Čestně! A ten milý chlápek z Česka v dresu New York Rangers s číslem 30 na zádech, který se díky tomuhle »moc fajn zážitku« proslavil v hokejovém světě, je další náhodou jako z vesmíru syn slavného tenisty Jiřího Nováka (49). Jiří Novák junior (23)! Ten si s partičkou kamarádů na nebesky bílých vrcholcích národního parku Vysoké Taury užíval zimní dovolenou. Jirka před poslední jízdou dne na snowboardu nahoře u vleku čekal na ostatní a… „Najednou vidím, jak k nám jede na lyžích nějaký pán a směje se na mě. Přijel přímo ke mně a řekl mi anglicky That’s a really nice jersey! (v překladu Fakt hustej dres!) a sundal si lyžařské brýle,“ líčil potomek někdejšího pátého tenisty světa pro Blesk.

Spadla brada

Dál už znají ten příběh miliony dalších fanoušků švédského hokejového gólmana, který za Rangers odchytal 887 mačů a se třemi korunkami získal zlato na OH i na MS. »Král Henrik« představil Nováka jako nejlépe oblečeného lyžaře v Rakousku. „Reprezentujete mě. To je skvělé,“ smál se Lundqvist. „Hned mi spadla brada a nevěřil jsem vlastním očím. Pro mě to byl idol a hrdina odmalička a on byl právě důvod, proč jsem začal fandit New York Rangers! Že si na mě udělal čas a chuť, aby se vyfotil a prohodil pár slov, je nepochopitelný a nádherný zážitek. Taky si pamatoval z naší konverzace, že jsem z Česka, a zveřejnil to video na sociálních sítích. Do teď jsem z toho v šoku.“ A Lundqvist možná taky!