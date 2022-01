Co (ne)víte o Voráčkově tisícovce: kuriózní první gól i zápas na slivovici

Co (ne)víte o Voráčkovi: kuriózní první gól, rvačka a zápas na slivovici • FOTO: Koláž iSport.cz V noci na dnešek zakulatil Jakub Voráček počet odehraných zápasů v NHL na tisíc! Na tuto úžasnou metu se dostal jako dvanáctý Čech. Podívejte se na významné dny z jeho zámořské kariéry. Víte, komu dal první gól ve slovutné lize? S kým se pustil poprvé do bitky, nebo za koho byl kdysi vyměněný do Philadelphie?

Kdy se v NHL poprvé radoval z gólu? 11. října 2008 První zápas, první gól! Start jako hrom předvedl ve slavné lize Jakub Voráček. Branka to ale byla poněkud bizarní. Běžela první třetina zápasu s Dallasem, když 19letý mladík dostal přihrávku do ideální pozice před bránu. Z první napálil puk, který prosvištěl kolem hlavy legendárního gólmana Martyho Turca a rychle se od konstrukce klece odrazil zpátky do hry. Voráček ani neslavil, hrálo se dál. Až v přerušené hře se šli rozhodčí podívat na video, které odhalilo, že se kotouč odrazil až od zadní tyče. Čáru překročil. Premiérovou trefu tak Voráček oslavil až na střídačce. Blue Jackets nakonec zápas vyhráli 5:4.

Kdy se poprvé v NHL porval? 31. března 2013 Že Voráček není žádný ranař, který by se hnal do šarvátek, všichni vědí. Taky na první jeho bitku v NHL si fanoušci museli dlouho počkat. Stalo se tak až na konci páté sezony Voráčka v lize, to už oblékal dres Philadelphie. V duelu s Washingtonem se neudržel a shodil rukavice po tom, co Steve Oleksy tvrdým, avšak čistým hitem poslal na led parťáka Claudea Girouxe. Voráček ničeho nedbal a na ostříleného tvrďáka se vrhnul. A vedl si znamenitě! Oleksymu přetáhl dres přes hlavu a zasypal ho tvrdými direkty pravačkou. Výsledek? Soupeři rozpáral obočí a poslal ho do šatny na šití. Sám sklidil bouřlivý potlesk plné arény.

Výměna z Columbusu do Philadelphie 23. června 2011 Za Columbus odehrál mladý Voráček jen tři sezony. Odkroutil si ročníky nováčkovského kontraktu a odešel. Blue Jackets ho vyměnili do Philadelphie. Opačným směrem putoval v té době již hvězdný centr Jeff Carter a s ním i dvě vysoká kola draftu (1. a 3. kolo v roce 2011, z nich si Flyers vybrali Seana Couturiera a Nicka Cousinse). Carter přitom o rok dřív podepsal s Phily jedenáctiletý kontrakt. Až později vyplulo na povrch, že Flyers se Cartera chtěli zbavit kvůli jeho zálibě ve večírcích. Jasným vítězem trejdu byla Philadelphia. Carter v Columbusu vydržel pouhou půlku sezony a pakoval se do Los Angeles. Jakub Voráček během draftu do Columbusu • Foto profimedia.cz

Komu připravil nejvíc gólů? Claude Giroux Když se řekne jméno Jakub Voráček, hokejovým fanouškům se vybaví režisér hry. Geniální asistent. Komu připravil nejvíc gólů? Jméno nepřekvapí. Z 544 celkových asistencí jich bylo 96 na góly Claudea Girouxe. Stejný hráč taky naopak připravil nejvíc tref Voráčkovi (78). A proti kterému gólmanovi se českému útočníkovi daří nejvíc? Hned 11 branek dal legendě Henriku Lundqvistovi. Proti tomu už ale žádné další nepřidá. S devíti góly jsou za Švédem v závěsu Braden Holtby a Marc-Andre Fleury. 2011. Jakub Voráček se baví s kanadským parťákem Claudem Girouxem v šatně Philadelphie. • Foto Archiv deníku Sport

Kdy zažil nejpovedenější večer kariéry? 11. října 2018 Vzácná shoda. Na den přesně po deseti letech od svého ligového debutu, který navíc osladil i prvním gólem, prožil Voráček bodově nejplodnější večer celé dosavadní kariéry. Zase se ukázalo, že vstupy do ročníků českému forvardovi jdou. V sezoně 2018/19 šlo o čtvrtý duel. A patřil Voráčkovi. Ten Ottawu rozsekal pěti kanadskými body. Dva góly dal, na tři pak přihrál. Philadelphie utkání vyhrála 7:4, Voráček byl vyhlášen první hvězdou večera. Skvěle se v tu noc vedlo taky Radko Gudasovi, který zapsal tři asistence. I pro něj to je mimochodem dodnes nejlepší bodový počin.

Kdy odehrál nejvíc minut? 4. září 2020 Nejnáročnější utkání odehrál Voráček nedávno. Stalo se tak v září roku 2020, kdy se v podivné covidové sezoně dohrávalo play off v neobvyklém čase. Flyers ve druhém kole trápili NY Islanders. V šestém duelu série odvraceli už druhý postupový mečbol Newyorčanů. Zápas šel do prodloužení. A byly to nervy. Utkání zlomil až v jeho 95. minutě bek Philadelphie Ivan Provorov, v tu dobu už pomalu finišovalo druhé prodloužení. Voráček při dlouhém nerváku odehrál 30 minut a 40 vteřin. Déle mezi mantinely nikdy nepobyl. Flyers šestý duel vyhráli 5:4, v tom rozhodujícím sedmém padli jasně 0:4 a sezona pro ně skončila. Jakub Voráček v dresu Philadelphie • Foto profimedia.cz

Kdy prožil nejemotivnější zápas kariéry? 16. května 2019 Tenhle zápas se sice netýká NHL, ale ve výčtu zajímavých momentů dosavadní Voráčkovy kariéry by neměl chybět. Když byl útočník před časem dotázán, aby sám vybral své nejemotivnější utkání, nezvolil ligový duel. „Nikdy nezapomenu na zápas s Lotyšskem na šampionátu v Bratislavě,“ říkal pro hokej.cz. Proč? V noci před zápasem totiž opustil národní tým a spěchal k porodu přítelkyně Markéty. Byl u příchodu na svět syna Matěje. Zdříml si na tři hodiny a spěchal zpátky na Slovensko. A Lotyše pomohl v důležitém utkání setnout čtyřmi body. „A to jsem měl v sobě od rána čtyři frťany slivovice. Paradoxně jsem podal asi nejlepší výkon v národním týmu. Když pak stadion skandoval moje jméno, bylo to neskutečně silné,“ přiznal. Jakub Voráček v dresu české reprezentace • Foto Barbora Reichová (Sport)