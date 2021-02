Lundqvist 47 dní po operaci srdce: první trénink. Stihne ohrozit Vaněčka?

47 dní. „Jen“ tolik času potřeboval Henrik Lundqvist na to, aby se po podstoupení obtížného lékařského zásahu (náhradě aortální chlopně, aortálního kořene i vzestupné aorty) začal znovu připravovat na návrat k milovanému hokeji. Velezkušený gólman na svém Twitteru a Instagramu zveřejnil video, jak sedí v autě, které řídil poprvé po devíti týdnech, a s naloženou brankářskou výstrojí se natěšeně řítí na trénink.

„Den č. 47. Zpátky na led. Miluju to, tak jdeme na to,“ řekl někdejší král Manhattanu na úvod. V dalším sdíleném videu je již oblečen v dresu Washingtonu Capitals, za které by za normálních okolností chytal v nynějším ročníku NHL. A na soukromém hřišti v Alpine v New Jersey se opět činil mezi třemi tyčemi. „Nejlepší typ pracovního dne,“ tweetoval Lundqvist poté, co si poprvé od přerušení kariéry připomněl své umění, díky kterému se stal šestým nejlepším brankářem v historii NHL.

Osmatřicetiletý rodák z Åre po lékařském zákroku zveřejnil na sociálních sítích několik příspěvků, v nichž informoval fanoušky o zdravotním stavu a průběhu rekonvalescence. Například jen několik hodin po zdařilé operaci sdílel 8. ledna dojemný obrázek, který mu namalovala dcera Juli. Poměrně rychlý návrat „Krále Henrika“ na led byl však nejen potěšující zprávou, ale i velkým překvapením.

Pocity štěstí vyjádřil i Chris Kreider, útočník Rangers a bývalý Lundqvistův parťák, když se ho novináři ptali na comeback brankářské ikony. „Díky bohu za dobré zprávy! Chci říct, že nic nemůže zahřát vaše srdce víc, než když tohle vidíte. Operace srdce, jak je to dlouho? A už se cítí lépe, už je aktivní“ radoval se americký křídelník.

Na druhou stranu, od Lundqvista prý nic jiného ani nečekal. „Není to typ člověka, který by seděl se založenýma rukama. Musí se aktivně zotavit. Je to chlap, který se vždycky potřebuje hýbat. Jo, to je jedna z nejlepších zpráv, co jsem za dlouhou dobu slyšel a jsme z něj nadšení. Doufejme, že má v sobě ještě hodně hokeje a snad bude pokračovat dál,“ přál si Kreider.

Mohl by snad olympijský šampion z Turína 2006 stihnout návrat do NHL ještě v nynější sezoně? Nelze to vyloučit, ale zároveň se nesmí nic uspěchat. Vítěz Vezina Trophy je stále v počáteční fázi zotavování. Není tedy jisté, že by se Lundqvist ještě přidal ke Capitals, jejichž branku momentálně střeží hlavně český gólman Vítek Vaněček. Nicméně nejdůležitější krok pro svůj velký návrat už učinil.