Pocta králi Henrikovi! Rangers vyřadili jeho „30“. Gratuloval i Hašek

Je olympijský šampion, mistr světa, dvojnásobný mistr švédské ligy a vítěz Vezina Trophy, na jednu metu přesto nedosáhl. Nikdy nevyhrál Stanley Cup. Henrik Lundqvist odchytal všech patnáct sezon za oceánem u Rangers, projel s nimi lepšími i těmi horšími časy, klub dokonce dotáhl až těsně pod vrchol – do finále Stanley Cupu. V roce 2014, se ale nakonec musel sklonit před Kings z Los Angeles.

V New Yorku nakonec po letech spolupráce došlo k vykoupení smlouvy, obě strany si nechtěly dál bránit. Lundqvist obětoval poslední ročníky velkého kontraktu v milovaném klubu, Jezdci se zase probíjeli (a probíjejí) fází přestavby a nechtěli ikonickému gólmanovi bránit v posledních šancích na Stanley Cup.

Nakonec ale stejně Lundqvist byť jen jediný zápas za další klub v NHL neodchytal, podepsal sice s Washingtonem, následně ho však začaly trápit zdravotní potíže. Vyvrcholily složitou operací srdce. I když to pak chvíli vypadalo ještě na návrat, zanedlouho 40letý veterán dal přeci jen hokejové kariéře sbohem.

„Posledních 30 let života jsem se oddal hokeji... Teď je čas zmizet ze hry, kterou miluji a začít novou kapitolu. Těším se na budoucnost. Potkal jsem takové množství úžasných lidí, kteří mě inspirovali a budou inspirovat i na nové cestě. Patří jim obrovský dík,„ napsal Lundqvist v srpnu na Twitter. A okamžitě obdržel tisíce zpráv od fanoušků i třeba účtu Caroliny, která mu složila poklonu. „Parádní kariéra, Hanku. Prototyp skvělého hráče na ledě i mimo něj.“

S Králem Henrikem má většina fanoušků kromě řady fantastických zákroků spojenou také auru zodpovědného, klidného lídra, který vždy dýchal za tým. Nejen za odehrané roky, ale i příkladný přístup profesionálního sportovce si ho právě v Rangers váží. Klub proto nyní jeho dres s číslem 30 navždy vyřadil a pověsil pod strop Madison Square Garden. Při příchodu na ceremoniál v aréně vítal švédskou legendu aplaus ve stoje a pokřik „Henrik, Henrik, Henrik.“

„Jsem tak šťastný, že mohu prožít tento okamžik se svou rodinou, přáteli, ale především jsem vděčný za to, že mohu všem poděkovat,“ pronesl Lundqvist během svého takřka dvanáctiminutového projevu. „Během celé kariéry mě podporovali. Bylo to skvělé a sehrálo to obrovskou roli v tom, že má cesta byla tak výjimečná. Děkuji,“ doplnil muž, jenž dominuje historickým statistikám Rangers. Odchytal zde 887 utkání, z nichž 459 skončilo vítězstvím. Připsal si v nich 64 čistých kont a úspěšnost zákroků udržel na 91,8 procentech.

„Když se podívám zpětně na oněch patnáct let v Rangers, tak to, co je pro mě největší satisfakcí nejsou výhry nebo osobní uspokojení, ale závazek, který jsem cítil vůči klubu. Neustále se vracím k jedinému: jsem nesmírně vděčný, co mi organizace dala,“ konstatovala švédská legenda.

Po skončení projevu Lundqvist s manželkou a dcerami přešli do brankoviště, odkud symbolicky sledovali, jak dres s třicítkou stoupá pod strop haly. Tam byly již dříve umístěny jednička Eda Giacomina, dvojka Briana Leetche, trojka Harryho Howella, sedmička Roda Gillberta, devítka Adama Gravese a Andyho Bathgatea, jedenáctka Marka Messiera a Vica Hadfielda, devatenáctka Jeana Ratella a pětatřicítka Mikea Richtera.

Nezůstalo ale jen u této pocty od newyorského celku. K úspěšné kariéře gratulovala Ludqvistovi celá plejáda velikánu NHL jako Wayne Gretzky, Sidney Crosby, Alexander Ovečkin a mnoho dalších. „Gratuluji Henriku k tvé neuvěřitelné kariéře. Patnáct sezon v Rangers se 459 výhrami, to je úžasné. Je to nejvíce vítězství mezi evropskými brankáři. Bavilo mě hrát proti tobě a sledovat jednoho z nejlepších gólmanů hry. Do života po kariéře ti přeji štěstí a zdraví. Jsi opravdový král,“ vzkázala česká legenda Dominik Hašek.

Stejné pocty jako Lundqvistovi v New Yorku se dostalo také Sergeji Zubovovi v Dallasu, kde putovala pod strop tamní arény jeho šestapadesátka. „Vždy budu pyšný na to, že jsme se mohl nazývat hráčem Stars. Všichni jsme byli velká rodina, což bylo jedním z důvodů našich úspěchů," prohlásil bývalý obránce, který v sezoně 1998/1999 pomohl Dallasu vyhrát jeho první a dosud jediný Stanley Cup.

