Kolaps City proti Feyenoordu. Guardiola byl od krve: Chci si ublížit

Vypadalo to, že se Manchester City konečně vyhrabe z krize, ale nakonec padl ještě hlouběji na dno. Sérii pěti porážek po sobě se Cityzens sice podařilo přerušit, ale pouze remízou 3:3 proti Feyenoordu v Lize mistrů. A navíc v zápase, ve kterém ještě v 75. minutě vedli 3:0. Velký comeback svěřenců Briana Priskeho dokonal v 89. minutě Dávid Hancko. Trenérovi Manchesteru City pak po dalším nezdaru přibylo na obličeji zase víc vrásek. A k nim se tentokrát přidaly i krvavé šrámy, což neuniklo novinářům na tiskové konferenci. „Je to od mého nehtu. Poškrábal jsem se. Chci si ublížit,“ žertoval zkrvavený Pep Guardiola.

Do konce zápasu zbývalo 15 minut, favorit vedl 3:0 a svého soupeře z Feyenoordu za celý zápas do velkých šancí nepustil. Dvakrát se trefil kanonýr Erling Haaland a jednu trefu přidal Ilkay Gündogan po nešťastné teči Hancka. Manchester City si před domácími fanoušky kráčel za pohodlným vítězstvím a vypadalo to, že se ze své herní mizérie před víkendovým šlágrem proti Liverpoolu oklepe.

Ale nakonec bylo všechno jinak. Obránce Joško Gvardiol svou chybou v 75. minutě nabídl soupeři snížení a Anis Hadj-Moussa jeho dárek neodmítnul.

O chvíli později si pak znovu Gvardiol nepohlídal centr na zadní tyč, odkud Jordan Lotomba se štěstím procpal míč až před odkrytou bránu, kde byl připraven Santiago Gimenez a už to bylo jen o gól.

Zmar úřadujícího anglického mistra byl dokonán minutu před koncem. Paixao skvěle načasoval svůj náběh za obranu, obešel nesmyslně vyběhnutého brankáře Edersona a nacentroval míč zpátky před prázdnou branku. Tam se zjevil bývalý hráč Sparty Hancko a míč bez větších problémů dostal hlavou do sítě.

Jeho nový trenér a také ještě nedávno sparťan, Brian Priske, si tak mohl s úsměvem na tváři podat ruku s Pepem Guardiolou a jít se radovat se svým týmem, kterému se nyní snaží nastavit vítěznou mentalitu podobně jako před dvěma lety na Letné. Jen si vzpomeňte, kolik zápasů Sparta dokázala pod jeho vedením zvrátit na svou stranu v samém závěru.

„Byl to neuvěřitelný večer a neuvěřitelný zápas proti podle mě nejlepšímu týmu na světě,“ nemohl Priske uvěřit konečnému skóre. „Naši hráči předvedli mimořádný výkon a po gólu na 1:3 jsem cítil, že jsou připraveni bojovat až do konce,“ chválil mentalitu svých svěřenců.

Jeho protějšek pak poprvé ve své trenérské kariéře ztratil v zápase tříbrankové vedení. „Nedokážeme vyhrávat zápasy,“ přiznal Guardiola. „Vždycky jsme to jako tým nějak zvládli, ale právě teď se nám to nedaří,“ litoval španělský stratég se zjizveným obličejem.

A cesta ven z krize proti City určitě nebude snadná ani v dalším zápase. O víkendu je čeká šlágr Premier League proti Liverpoolu, který na své soupeře v tabulce Premier League shlíží už s osmibodovým náskokem. A o rivalitě mezi Manchesterem City a Liverpoolem vědí samozřejmě i příznivci Feyenoordu a v závěru zápasu se rozhodli fanoušky Cityzens ještě pořádně poškádlit.

Nejprve si zazpívali klubovou hymnu, tedy You'll Never Walk Alone, kterou ve fotbalové komunitě proslavili především fanoušci Liverpoolu, a následně nadšení Holanďané vyvolávali i jméno svého bývalého trenéra – Arneho Slota. Právě on od letošního léta táhne Liverpool směrem k úspěchům a snaží se ukončit sérii Manchesteru City, který získal anglický titul v posledních čtyřech sezonách.