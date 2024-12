De Bruyne zachránil City: Trápil jsem se, ale s Pepem nebyl nikdy problém

Byly to krušné týdny. Z lamačů dříve nemyslitelných milníků se stali sběratelé antirekordů. City najednou dávali vzpomenout na časy, kdy se sotva potáceli ve středu tabulky Premier League. Tak špatně vyzněla série pěti soutěžních proher v řadě, kterou Pep Guardiola zažil prvně ve své mimořádně úspěšné kariéře. Hegemony posledních sezon nikdo nepoznával.

Návratem klubové legendy do základní sestavy se vše změnilo.

De Bruyne si při absenci Kaylea Walkera navlékl kapitánskou pásku a během půl hodiny zařídil dvoubrankové vedení. Nejprve hlavičkou přichystal gól pro Bernarda Silvu a následně chladnokrevně zakončil na 2:0. Sice namazal do šance hostujícímu Chrisi Woodovi, ale čtvrtý nejlepší střelec soutěže samostatný únik nezužitkoval. Po změně stran zpečetil skóre driblér Jeremy Doku a na Etihad zavládl pocit velké úlevy.

„Je fajn být zpět. Snad jsem změnil naše momentum. Prožívali jsme těžké časy. Těší mě, že jsem zvládl přes sedmdesát minut. To je velký pokrok,“ byl spokojený hráč zápasu.

Velký spoleh na De Bruyneho

City s ním v základní sestavě neprohráli již 31 ligových zápasů v řadě. De Bruyne měl při této sérii prsty v 25 brankách (devět gólů, šestnáct asistencí). V tomto ročníku zvládl v Premier League od úvodního hvizdu jen pět utkání. Již potřetí přitom zaznamenal v témže duelu čtyři a více střel a stejný počet vytvořených šancí. Takových zápasů měl v soutěží více jen lídr Arsenalu Bukayo Saka.

Pouze se tak potvrdila slova Jürgena Kloppa z kraje tohoto roku. „De Bruyne se začíná rozcvičovat a celá země se třese,“ snažil se tehdy Němec odbýt otázky na titul při pětibodovém náskoku, kdy City měli zápas k dobru, v čele Premier League.

Na konci sezony pak Citizens slavili čtvrtý titul v řadě. Nyní je Liverpool opět na špici. Pod vedením Arneho Slota přitom ztratil teprve potřetí v sezoně body kvůli remíze 3:3 v Newcastlu.

„Upřímně, teď není moment, kdy bychom na tohle vůbec koukali. Premier League je stále náročnější a každý bere body každému. Uvidíme za pár měsíců,“ nechtěl De Bruyne rozebírat snížení ztráty na první příčku na devět bodů.

Nejšťastněji však vypadal Pep Guardiola. Na něm se špatná šňůra podepisovala nejvíce. Po remíze s Feyenoordem musel vysvětlovat škrábance na své hlavě. Po prohře v Liverpoolu pak zase své gesto se šesti prsty symbolizujícími počet získaných titulů v Premier League. „Nikdy jsem nebyl v klidu. To jen díky výhrám jsem tak vypadal. Ty člověku dodají pohodu. U proher je to naopak,“ popsal příčinu svých činů Španěl.

Expertům však bylo divné, že De Bruyneho využívá od začátku listopadu, kdy byl poprvé opět k dispozici, pouze jako náhradníka. Už v minulosti byl totiž Guardiola kritizován, že v klíčových zápasech Belgičana přehlíží. Naposledy v prvním čtvrtfinále Ligy mistrů na hřišti Realu Madrid.

„Proč bych proboha nevyužíval někoho, kdo je schopen i mezi těmi nejlepšími vyčnívat?“ čertil se Guardiola před Nottinghamem na duo Sky Sports Garyho Nevillea a Jamieho Carraghera.

Možná i proto o to srdečněji De Bruyneho objímal při stažení ze hřiště.

„Jsem moc šťastný, že je zpět. Zaslouží si to nejlepší, protože je to skvělý kluk, který je klíčovým mužem už od svého příchodu. Hodně tomu dal, aby byl zpět. Je vidět, že se opět cítí dobře. V minulé sezoně ovšem vynechal několik měsíců pro zranění. Nyní to samé. Musíme postupovat opatrně,“ nechce Guardiola o svůj diamant zase přijít. Už tak, když do konce ročníku nemůže počítat s držitelem Zlatého míče, Rodrim.

„Trápil jsem se hodně. Měl jsem velké bolesti. Necítil jsem se dobře. S Pepem jsem nikdy problém neměl,“ poslal veškeré pochybnosti o fungujícím vztahu k ledu sám De Bruyne.

Jestli ovšem zvládne sobotní zápas na Crystal Palace, není vůbec jisté. Přitom jeho přítomnost má evidentně zásadní vliv na fungování celého mužstva. Potvrzují to i čísla. City bez něj a s ním v základu? Dva úplně odlišné celky.

„Svými přihrávkami vždy rozzáří Erlinga Haalanda. Góly vytváří, sám je střílí. Pro většinu lidí je to nejlepší hráč poslední dekády Premier League. Jeden z nejlepších, který v soutěži kdy byl,“ ocenil jeho přínos další televizní odborník Micah Richards.

Třiatřicetiletý záložník proti Notthighamu připomněl, na kom City stojí. Erling Haaland, jenž se při černé sérii prosadil jen ve dvou duelech, to zatím opravdu není.