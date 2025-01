Jágrův obchod s byznysmenem z fotbalu: Za »kačku«? Za milióny?!

PŘIJDE O FLEK? Jaromír Jágr už předem vyhlásil, že hraje poslední sezonu, z níž vznikne velkolepý film. Ale nebude se po transakci s Tomášem Drastilem měnit scénář? Rytíři momentálně drží 11. místo, zaručující postup do předkola play off . Do konce základní části jim zbývá odehrát 14 mačů. Pak boj o titul, nebo baráž. Pokud mezitím dostane prodej klubu oficiální štempl, nemůže »Džegr« coby menšinový vlastník přijít o místo v sestavě? Ani za nic! Fanoušci mohou být asi v klidu: Trenérem týmu je Jardův spolužák ze školy David Čermák (54).