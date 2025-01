Takové výkony k Vítkovicím nepatří, ví Krátoška. Jágr dostal bábovku

Padly poosmé za sebou a dostaly se do situace, kterou lze pro Vítkovice nazvat jako kritickou. Duel s přímým konkurentem Ridera nezvládla, Kladnu po mizerné první polovině zápasu podlehla 2:5. Ani ve druhém utkání pod Václavem Varaďou to na body nebylo, výkon týmu v mysli úspěšného trenéra rozblikal výstražnou kontrolku. „Potřebujeme se z toho rychle vzpamatovat, protože takové výkony k Vítkovicím nepatří,“ měl jasno Varaďův asistent Aleš Krátoška.

V první třetině bylo na ledě jenom jedno mužstvo. Kladenští i díky příhodnému odrazu poprvé slavili v 1. minutě, v dalším průběhu dominovali ještě víc. Zaskočené Ostravany se realizační tým snažil nabudit oddechovým časem, jenže to nepomohlo. Chybu za chybou Středočeši trestali s lehkostí, asistenci zapsal i hrající majitel Jaromír Jágr.

„Ráz utkání hodně ovlivnil první gól po třiceti sekundách. Od té doby jsme byli opravdu zaskočení, mdlí a pak už to bylo hodně špatné. Oproti tomu, co kluci převedli minulý zápas...“ posteskl si Aleš Krátoška.

Nepomohl ani fén. Václav Varaďa o první přestávce stáhl sestavu na tři formace. Kromě mladíků Vehovského a Hausera posadil na lavičku i prověřené třicátníky Robertse Bukartse, Juraje Mikuše a Yohanna Auvita. „Bylo to tím, že jejich výkon nebyl dobrý,“ potvrdil Krátoška. „Udělali jsme nějaké změny, ale bohužel to nevedlo k zlepšení.“

Hladonik: Těžko se mi hledají slova

Kladno pak odskočilo do pětigólového vedení a definitivně rozhodlo o výhře. Za domácí mírnili porážku Jan Hladonik a Stuart Percy. Vítkovice znovu padly a výkonem absolutně nestačily.

„Za tak krátkou dobu nedokážeme zhodnotit, jestli je špatné to, nebo ono. Jsme tady od čtvrtka. Všichni musíme začít u sebe. Co jsme ale zaznamenali na tréninku, chuť je obrovská, jenže pak přijde zápas a i kvůli rychlému gólu to na kluky úplně spadne. Nebude to jednoduchá situace, ale každý se s tím musí poprat. I my trenéři,“ zdůraznil Krátoška.

Další fiasko nechápal ani Hladonik: „Uteklo nám to. První třetinu jsme prostě... Těžko se mi hledají slova. Bylo to špatné. Už v prvním střídání jsme dostali gól, ale celkově byla první třetina šílená. Nezbývá nám nic jiného než pracovat. Před námi je spousta práce, času moc není, ale pořád nějaký je. Musíme sem zítra přijít a odvést maximum.“

Po osmatřicátém kole jsou Vítkovice poslední s pětibodovou ztrátou na rozjetý Liberec. Jejich situace má k ideálu na míle daleko, Ostravané už nutně potřebují začít vyhrávat. „Když se kluci víc snaží, dochází k chybám a z nich pramení křeč. Za stavu 0:3 bylo vidět, že deka leží na všech hráčích. Zažili jsme to jako hokejisté i jako trenéři. Jenom my se z toho musíme vyhrabat,“ hlásil Krátoška.

Varaďův asistent měl důvod k radosti jen z fanoušků, kteří Ostravar arénu zaplnili do posledního místa. Když hlasatel oznámil, že jich dorazilo 9833, Varaďa se ztrápeně chytl za hlavu. Nemohl věřit, jak moc za jeho týmem diváci stojí.

„Chtěl bych jim poděkovat,“ vypálil Krátoška. „Už to, jak kluky ocenili po prohraném zápase s Litvínovem, bylo neuvěřitelné. Teď to na chválu nebylo,“ věděl. Jeden z fanoušků dokonce dorazil až k hostující střídačce, aby Jágrovi přinesl bábovku. Legendární útočník se pousmál a po utkání na sociální sítě vyťukal: „Ta bábovka voněla až ke mně, ale já se musím držet, bohužel. Stejně děkuju.“

Šéf Rytířů může poslední dny hodnotit pozitivně. Jeho tým zvítězil třikrát v řadě a dohromady nastřílel 18 branek. V tabulce se vyhoupl na jedenácté místo, kde drží šestibodový náskok na poslední Vítkovice.

„Šli jsme do toho s tím, že ve Vítkovicích to v podstatě bude asi nejdůležitější utkání sezony. Myslím si, že jsme vzhledem k tomu odehráli adekvátní zápas,“ těšilo útočníka Petra Straku, jenž přispěl gólem i asistencí.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 36:36. Hladonik, 59:24. Percy Hosté: 00:30. Tralmaks, 08:00. Bláha, 11:33. Straka, 31:50. Pytlík, 35:44. M. Procházka Sestavy Domácí: Klimeš (36. Pařík) – Demel (A), Percy, Auvitu, Košťálek, Mikuš, Prčík, L. Kovář, Marcel – Kalus (C), Nellis, Yetman – Hladonik, Barinka, Zdráhal (A) – Roberts Bukarts, Hašek, Bambula – Říčka, Hauser, Vehovský. Hosté: Brízgala (D. Jansa) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Hanousek, Nemčík, Vandas – Tralmaks, Filip, Pytlík – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – J. Strnad, Bláha, Jágr – Kusý, Straka, M. Procházka (A) – Hults. Rozhodčí A. Kika, F. Vrba – J. Svoboda, M. Axman Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 9 833 - vyprodáno diváků