Plzeň - Anderlecht 2:0. Tajfun k postupu! Nevadila ani Šulcova penalta

Plzeň slaví postup do další fáze Evropské ligy

Když se zakousne, jen tak nepustí. Plzeň ve čtvrtek večer sevřela Anderlecht perfektní smyčkou, po takticky precizním a dominantním výkonu slaví výhrou 2:0 postup do jarního play off Evropské ligy! Za týden na půdě silného Bilbaa může dokonce hrát o elitní osmičku, která projde rovnou do osmifinále. „Pochopitelně jsem byl v obrovské euforii,“ radoval se trenér Viktorie Miroslav Koubek, který po zápase doběhl svižným klusem pod plzeňský kotel na vítěznou děkovačku.