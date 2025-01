Změna majitele! Jágr se dohodl na prodeji Kladna, klub zůstane ve městě

„Majitel klubu Jaromír Jágr a podnikatel Tomáš Drastil představí zahájení procesu změny vlastnické struktury klubu,“ uvedl tiskový mluvčí Tomáš Kobera v pozvánce na tiskovou konferenci.

Podle Kladenského deníku se již Jágr s Drastilem domluvili na podnikatelově majetkovém vstupu do klubu a podepsali smlouvu o smlouvě budoucí. Drastil získá 80 procent Rytířů, zbývající podíl si ponechá Jágr.

O Drastilově vstupu do klubu se začalo mluvil již loni v listopadu a jednání potvrdil i samotný podnikatel s tím, že má seriózní zájem o koupi klubu a garantoval, že v případě, že jej získá, bude se extraliga i nadále hrát na kladenském ledě.

„Ano, to mohu garantovat. Při případné koupi klubu mohu nabídnout smluvní záruky a ani mě nikdy nenapadlo, že by se kladenský klub mohl stěhovat někam jinam. Je to největší diamant města Kladna a musí tu zůstat. To je bez jakýchkoliv dalších debat,“ řekl Drastil.

Zájem získat investora v minulosti avizoval i Jágr, jehož rodina klub dlouhodobě řídí a od roku 2017 je stoprocentním vlastníkem.