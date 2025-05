Zpověď nejlepšího obránce extraligy Irvinga: Kdy se mu smějí spoluhráči a proč nepije pivo?

Praotec Čech dle pověsti na Řípu zvolal: „To je ona, země zaslíbená, mlékem a strdím oplývající!“ Kanadský hokejista Aaron Irving (29) ze Sparty pod bájnou horou taky našel ráj – a na ledě oplýval góly!

Kanaďan v základní části za 52 utkání nasbíral 15 asistencí a 21 branek, kterými vytvořil nový střelecký rekord samostatné české extraligy mezi beky. Blesk proto v pověstné anketě vyhlásil bez váhání Irvinga – praotce střelby, který není Čech – nejlepším obráncem extraligy.

Aarone, jak se vám to poslouchá, že jste nejlepší bek nejvyšší soutěže?

„Myslím, že je hezké být oceněn za skvělou sezonu. Nesmím opomenout, že na mém úspěchu má lví podíl i moje manželka. Největší roli ale bych řekl, že v tom hrála moje motivace z léta po vyřazení v loňském play off.”

Po kolapsu s Třincem, kdy Sparta v semifinále ztratila vedení 3:0 v sérii, jste se zdravě naštval?

„To úplně ne. Je za tím hlavně tvrdá práce mimo led, ale i ta na ledě ve spolupráci s našimi trenéry. Nesmím zapomenout ani na hledání těch správných míst ke skórování.”

Komu byste dal cenu pro nejlepšího obránce vy?

„V české extralize je velká konkurence. V každém utkání nastupujeme proti obráncům, kteří mohou patřit mezi nejlepší beky ligy. Stačí se podívat do naší šatny, je tu mnoho skvělých zadáků.”

Když jste nakousl kabinu, kdo je v ní váš největší parťák?

„Musím říct, že mám v týmu spoustu přátel. Ale nejvíc si rozumím s parťákem, který sedí vedle mě – Jani Lajunen. Přišli jsme do Sparty oba ve stejnou chvíli. Jsme zkrátka spolu víceméně celou dobu, takže i naše rodiny si dobře rozumí. Máme mezi sebou výjimečný vztah a řešíme spolu hodně věcí.”

A s ostatními používáte češtinu?

„Jo, tak ta je sakra těžká! (smích) Myslím, že spoustu slovíček kolem hokeje jsem se naučil jen díky tomu, že jsem je často slyšel. Ale v běžném životě je to mnohem těžší – a ještě těžší je v češtině číst.”

Čeští spoluhráči si z vás občas tedy utahují?

„Všichni se hlavně smějí mému přízvuku. Někdy nevím, jestli se mě kluci snaží naučit vážně ta správná slova, ale celkově se snažím od každého něco pochytit.”

Co jste se už naučil?

„To je dobrá otázka. (odmlka) Co si pamatuju je: ,Brousit brusle, prosím.’ (pověděl s anglickým přízvukem).”

To je dobrý základ…

„Díky. Myslím, že občas kluky překvapím nějakou frází.”

A jak se vám líbí život v Česku?

„Užívám si to! Když je volný den, rád vyrazím s rodinkou do přírody, ideálně do hor na sever.“

Dalo by se říct, že zde hledáte i kus Kanady?

„Asi jo. (úsměv) Když se přesunete mimo město, tak opravdu najdete podobnost s kanadskou přírodou.”

Takže vám vyhovovalo i působení v Litvínově?

„Abych byl upřímný, v Litvínově jsem zažil dvě sezony, které proběhly za covidu. Stadiony byly téměř bez diváků, restaurace zavřené, což silně ovlivnilo můj dojem. Ale i tak rozhodně moc rád na toto místo vzpomínám, přestože Praha je úplně jiná káva.”

Proto došlo na změnu prostředí?

„To nebyl ten důvod. Já vždy říkám, že jít do Sparty byl přirozený vývoj v kariéře směrem dopředu.”

Další cesta tedy vede do NHL?

„To je sen asi každého hráče z Kanady. I můj otec vždycky snil o NHL. Já to mám také stále v hlavě a beru to jako extra motivaci. Takže ano, třeba jednou…”

Aaronův vztah k české kuchyni? Pivo nepiju!

Restaurační zařízení v centru Prahy s rodinou či spoluhráči navštěvuje pravidelně, pivo si v nich však nikdy neobjedná. "Nepiju ho. Ale na to české jsem slyšel jen ty nejlepší ohlasy. Vím, že kluci si pivo občas dají, aby lépe regenerovali. Takže ať si dají za mě," krčil rameny kanadský zadák.

Kanaďan si v Praze užívá roli taťky: Od plenek se držím dál!

Po dřině na ledě si může Aaron díky pilné manželce Kieře (30) dopřát odpočinek. A to i přesto, že je od října otcem malé dcerky! „Kiera je zlatá. Dopřává mi potřebný komfort pro načerpání energie po zápasech a trénincích,“ děkoval své choti, s níž se před třemi lety vzal v Edmontonu. A jak to má s čerstvými rodičovskými povinnostmi? „Zvykám si. Ale jsem opravdový šťastlivec, protože ke špinavým plenkám se moc nedostanu! Teď vážně, když jsem doma, snažím se pomoci, jak to jen jde,“ dodal.