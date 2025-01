Řekli o Nečasově trejdu: Lov v safari kalhotách. Crosby? Musí se to stát

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Ústřední postavou megatrejdu, v němž Carolina získala Mikka Rantanena, byl 28letý finský útočník. Hurricanes za čtvrtého nejproduktivnějšího hráče NHL poslední pětiletky obětovali Martina Nečase, o nějž měly zájem i další kluby. Bombastická výměna způsobila šok, ale ze strany Colorada nemusí jít o poslední velký tah. Padlo dokonce jméno Sidneyho Crosbyho. V článku iSport.cz se podívejte, co nejzajímavějšího zaznělo v hokejovém prostředí k obří výměně.

Chris McFarland generální manažer Colorado Avalanche „Myslím, že to pro nás bylo těžké obchodní rozhodnutí. Měl jsem pocit, že s tím, co jsme získali, má smysl do toho praštit. Marty Nečas se prakticky celý ročník pohybuje v elitní desítce bodování, je to vynikající hráč. Pro nás hrál důležitou roli i jeho věk a skutečnost, že svou rychlostí do našeho způsobu hry zapadne. Určitě má na to, aby si získal pevné místo v první šestce útočníků. Jak zapadne do našeho stylu hry, se uvidí. Vidím v něm velký potenciál a věříme, že se může stát důležitým článkem našeho mužstva.“

Eric Tulsky generální manažer Carolina Hurricanes „Jednou z věcí, které jsme si mysleli, že náš tým potřebuje, bylo dodat útoku ještě větší zručnost a údernost. Marty Nečas patří k nejšikovnějším a nejplatnějším hráčům v lize. Není snadné pozvednout úroveň dovedností. Ale Mikko Rantanen představuje neuvěřitelnou ofenzivní sílu a Taylor Hall přináší spoustu dovedností, je velký a rychlý.“

Chris Johnston reportér TSN, The Athletic „Jakmile Avs zjistili, že nejsou schopni prodloužit smlouvu s Mikko Rantanenem, rozhodli se využít jeho omezené ochrany proti výměně, aby o něj nepřišli a nedostali nic. Kromě toho, že získali Nečase, Druryho, druhou a čtvrtou volbu v draftu, si uvolnili prostor pod platovým stropem. Od Nečase se očekává, že bude hrát v první šestce a přinese rychlost a schopnost skórovat. Jeho spojení s Nathanem MacKinnonem ještě zvýší rychlost a dynamiku útoku Colorada.“

Elliotte Friedman reportér Sportsnet „Nevěřil bych, že k tomu někdy dojde. Pro Avs to byl den plný smíšených pocitů. Uznali, že Rantanen je výjimečný hráč, a věřili, že zůstane dlouho. Draftovali ho, vychovávali ho, byl hvězdou organizace. Doufali, že se situace nějak změní. Ale hráči, které získali v Nečasovi a Drurym, jim můžou hodně pomoci. Nečas nemá důvod být nešťastný, že opustil své přátele v Carolině. Dostane příležitost hrát s nejlepšími ofenzivními hráči a v týmu, který jeho body potřebuje. Je to pro něj velká šance. Myslím, že je vždycky těžké, když při výměně obětujete svého nejlepšího hráče. A to Avalanche udělali. Hurricanes se drželi celkem v klidu, ale bylo znát, že v safari kalhotách vyrazili na velký lov. S Vancouverem jednali o J. T. Millerovi i Eliasi Petterssonovi. Domnívám se, že Nečas by se stal součástí trejdu za Petterssona, ale za Millera nikoli. Je zřejmé, že mohli zvažovat i jiné tahy. Vím, že fanoušci a média v Coloradu vkládají hodně nadějí do Sidneyho Crosbyho, ale byl bych šokován. Už tohle mě opravdu šokovalo.“

Pierre LeBrun insider TSN a The Athletic „Podle mých informací se na Carolinu obrátilo 28 týmů s různou mírou zájmu o Nečase.“

Slavomír Lener bývalý trenér reprezentace, expert TV Nova „Trejd pomůže oběma organizacím i oběma hráčům. Bude to pro ně osvěžení. Martin může na přesilovce s Makarem a MacKinnonem vzít jakoukoli pozici. Puk k němu půjde, umí to zprava i zleva, umí cestovat po ledě. Je skvělý bruslař a hráč do kombinace. Bude mu to sedět, poněvadž Colorado hraje nejen rychlý, bruslařský hokej, ale i kombinačně. Hráči si to umějí dát. Tohle mu bude vyhovovat a dostane víc icetimu. Pod Brind´Amourem měl 16 až 18 minut, většinou mu to naskakovalo v prodloužení, kdy hodně hrál. Teď se dostane ke dvaceti minutám.“