Nečas potřebuje po trejdu ze všeho nejvíc čas. Podívejte se na Pastrňáka

BLOG MIROSLAVA HORÁKA | Dramaturgie dění po senzačním trejdu Martina Nečase do Colorada nemohla být pikantnější. Premiéra v bostonské TD Garden a proti Davidu Pastrňákovi, s nímž se obchodní kompenzace za Mikka Rantanena na dálku pere o pozici nejproduktivnějšího Čecha v NHL. Panovalo obrovské natěšení, vznikaly sázky, kolik bodů Nečas po boku Nathana MacKinnona a za zády s Calem Makarem trhne. Napoprvé to nedopadlo, ale upřímně: bylo vážně na místě čekat hody a posvícení dohromady?

Málokdo si dokáže představit, co všechno se žďárskému rodákovi honilo hlavou poté, co mu nadřízení v Carolině oznámili novou adresu. Ačkoli u Hurricanes prožil i napjaté chvíle, ten klub mu přirostl k srdci, zejména pak letití spoluhráči. Z minuty na minutu přišel rozkaz a sbohem, pánové. Rychlá rozlučka, trocha slz a vzhůru za novou štací. Po ruce jeden malý kufr na krátký trip do New Yorku. Doma v Raleigh přítelkyně a úkol zorganizovat logisticky náročné a co nejrychlejší stěhování do Denveru.

Do toho vám škube hlavou obraz, že bez jediného tréninku naskočíte na bostonské jeviště do elitní formace s hokejovým božstvem, reprezentovaným Nathanem MacKinnonem a Calem Makarem. Jasně, při zavřených očích je to splněný sen a náramně sladká vizualizace. V představách všechno funguje jako na drátkách.

Realita je samozřejmě mnohem složitější a náročnější.