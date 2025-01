Jágrova maminka řádila na bruslích, ale... Hokejová legenda u toho nebyla! Příště s námi, velí neteř

Věk je jenom číslo! A maminka hokejisty Jaromíra Jágra tuhle mantru nemůže potvrdit lépe. V 78 letech si obula brusle a vyrazila na led. Bývalá hvězda NHL u toho ale kupodivu nebyla!

Sama však paní Anna na bruslení nevyrazila. Po boku měla svou vnučku Pavlínu, která na kluzišti byla naposledy také před dlouhou dobou. „Jdu bruslit po asi deseti letech,“ přiznala plavovláska, která se věnuje blogování o módě. A pak ukázala babičku, která na bruslích nebyla ještě déle.

„A tahle bláznivka na bruslích stojí po 25 letech,“ připsala k vyculené mamince hokejové legendy. „Příště musíš s námi,“ pobídla influencerka svého strýce, který se nad počínáním »Mama Jágr« dmul pýchou.

„V 78 si chtěla jít zabruslit, nikdo jsme jí nevěřili, že to zvládne. Ale dala to, je dobrá,“ smekl šéf kladenských Rytířů, který by měl klub co nevidět před do rukou nového majitele. Kromě toho jej v úterý čekal souboj na ledě Sparty a tak se zřejmě právě kvůli pracovnímu vytížení ke své rodince nemohl přidat.