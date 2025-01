Pověrčivý Jágr. Zuby si (zatím) nespraví, když se daří: Můžu do baru

Byť už hledá nové zuby, zářivý úsměv od Jaromíra Jágra nečekejte. Alespoň zatím se bude na hráče i diváky culit podobně jako Radek Smoleňák. Poté, co dostal při šermování s hokejkami za branou do úst, Kladno následně rozjelo v Hradci skvělý obrat a pomalu se začalo odrážet od extraligového dna. „Bezzubý“ boss Rytířů k deseti bodům v uplynulých pěti zápasech přispěl gólem a naposledy proti Českým Budějovicím i dvěma asistencemi.

I když Kladno naposledy v domácím utkání vyhořelo s Karlovými Vary (0:4), v pravidelném sbírání bodů pokračuje. Jágrova pověrčivost mu tak nedovolí si nechat spravit zuby, jak potvrdil v rozhovoru pro SportsNet Pittsburgh.

„Stalo se to před dvěma týdny, ale vyhráváme. To víte, jsem pověrčivý,“ prozradil Jágr v sobotu pro pittsburghskou televizní stanici zaměřující se na Penguins i tamní baseballový tým Pirates. „Nevypadá to dobře, ale moje přítelkyně mi řekla, že můžu jít, kam chci, i do baru, protože stejně nemám zuby.“

Moderátoři se Jágra každopádně neptali jen na zuby. Společně se ohlíželi i za veleúspěšnou kariérou v Pittsburghu, kde kladenský velikán začínal a vyhrál dva Stanley Cupy. Ikona Penguins, které minulý rok vyvěsili pod strop dres s číslem 68, nezapomněla vyzdvihnout někdejšího spoluhráče Maria Lemieuxe.

„Měl jsem štěstí, že jsem mohl hrát se svým idolem. Nikdy jsem neviděl talentovanějšího hokejistu, možná ani nikoho ze sportu. Vždy tu byli a jsou dva hoši: Michael Jordan a Mario Lemieux ,“ řekl druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL.