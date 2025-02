Chovatel slepic Hamšík: Doma má minizoo

Slovenský fotbalista Marek Hamšík (36), který již pověsil kopačky na hřebík, se po kariéře nenudí. Jednou z činností, které ho zaměstnávají, je chov slepic. To ale není všechno, doma má hotovou minizoo!

Rekordman v počtu startů za slovenskou reprezentaci si vystavěl luxusní sídlo u Badína. Ve rozhlehlé vile má rodina k dispozici bazén, jezírko s rybami i multifunkční venkovní hřiště.

Krom toho se na pozemku nachází i supermoderní kurník. „Je to takový hotel pro slípky. Mají zabudované vyhřívání i ventilaci. Také mají automatická dvířka, která se jim ráno otvírají, abychom nemuseli vstávat a kontrolovat je. O slepice je postaráno lépe jak o nás,“ vykládal Hamšík v rozhovoru pro Šport24.sk.

„Snažili jsme se zařídit to tak, abychom my i slepice byli spokojení,“ pokračoval Hamšík ve vyprávění. „K dnešnímu dni jich máme 29, přičemž snesou okolo dvaceti vajec denně. Je toho tedy kvantum. Přemýšlel jsem, že si otevřu i prodejnu,“ nastínil plány.

Proč se pustili zrovna do chovu drůbeže? „Hlavně jsme je chtěli kvůli užitku. Abychom měli domácí vajíčka. Naše domácnost jich spotřebuje hodně. Ale je to i skvělá psychohygiena! Ráda si s nimi povídám,“ směje se Hamšíkova manželka Martina.

Doma je to velká ZOO

„Zatím ty vajíčka rozdáváme v rodině. Tolik se jich už spotřebovat nedá. Je to ale super potravina, a to zvlášť pro sportovce. Dá se říct, že je máme každé ráno na stole. A ty, co zbydou, daruji nejbližším,“ popsal fotbalista rodinnou spotřebu vajec. Kdyby ale Hamšíkovi mohli, tak by měli rovnou nějakou malou ZOO. „Tu už vlastně doma máme. Chováme psy, kočku, zmiňované slepice, dvě želvy, šest morčat a dvě fretky.“