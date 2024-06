Teenageři na EURO: turecké trio, hvězdy gigantů i Hamšíkův dědic

Video se připravuje ... Náctiletí hráči v národních týmech? To vždy vzbudí pozornost, zvláště na evropském šampionátu. Na vrcholný turnaj se jich do nominací obvykle nevejde příliš a letošní EURO je toho důkazem. V kádru všech čtyřiadvaceti týmů je pouhých deset teenagerů, téměř o polovinu méně než na minulém mistrovství. Hned se třemi se vytasili Turci, kteří se ve skupině střetnou s Čechy. Kdo z mladých hráčů v Německu zazáří? Web iSport.cz představuje všechny teenagery EURO 2024.

Warren Zaire-Emery (18) Tým: Francie

Klub: PSG

Pozice: střední záložník

Sezona 2023/24: 42 zápasů, 3 góly, 6 asistencí

Reprezentační starty: 3 Jeden z mála hráčů pařížské akademie, kteří neutekli pryč a probojovali se až do A týmu. A nejen probojovali, ve většině případů byl mladý záložník v základní sestavě. V PSG sbírá Zaire-Emery pravidelně minuty už od šestnácti a na svůj věk má obrovské zkušenosti. Při pohledu na jeho hru se tomu nelze divit. Jeho schopnost získávat ve středu zálohy míče a posouvat je směrem k soupeřově brance se v Evropě blíží elitní úrovni. Libuje si na pozici číslo osm, ale zaskočí i na wingbeku. Ve francouzském týmu si ještě tak silnou pozici nevybudoval, na trávníku ho ale rozhodně uvidíme. Minulý rok se stal nejmladším hráčem, který od roku 1914 oblékl dres „Galského kohouta“ (17 let, 8 měsíců, 11 dní). A při svém debutu i skóroval. „Je komplexním záložníkem. Má potenciál hrát na té nejvyšší úrovni,“ řekl o něm trenér Didier Deschamps. Ukáže v konkurenci Eduarda Camavingy, Aureliena Tchouameniho, N’gola Kantého či Youssoufa Fofany právě na mladíka?

Lamine Yamal (16) Tým: Španělsko

Klub: Barcelona

Pozice: pravý křídelník

Sezona 2023/24: 50 zápasů, 7 gólů, 8 asistencí

Reprezentační starty: 7 Zvyšte pozornost, tady padne rekord. Španělský křídelník se prakticky jistě stane nejmladším hráčem v historii evropského šampionátu. Je to světový unikát. Těžko věřit, že v pouhých 16 letech odehrál za Barcelonu 50 zápasů a má za opaskem už 7 startů v reprezentačním áčku. Není příliš nutné ho představovat, v současnosti je zřejmě největší teenagerskou hvězdou fotbalového světa a po prvním roce profesionální kariéry mu přisuzuje web transfermarkt.com hodnotu 90 milionů euro. Na EURO zřejmě nebude sbírat drobky, počítá se s ním rovnou do základu. Španělsko už nebude tím klasickým týmem, který uspí spoluhráče přihrávkami, po dlouhé době má totiž v podobě Yamala a Nica Williamse na druhé straně dva výbušné technické křídelníky, kteří rádi pracují v rychlosti. „U tak mladých hráčů je třeba být velmi opatrný a umožnit jim, aby se vyvíjeli přirozenou cestou, bez stresu a bez tlaku,“ snaží se mladíka uchránit kouč Luis De la Fuente.

Kenan Yildiz (19) Tým: Turecko

Klub: Juventus

Pozice: levý křídelník

Sezona 2023/24: 32 zápasů, 4 góly, 1 asistence

Reprezentační starty: 6 Turci čekají od roku 2008 na jakýkoliv dílčí mezinárodní úspěch, ale zatím marně. V posledních letech je patrné, že nenaplněné ambice se snaží vyřešit sázkou na mládí. Na EURO 2020 vzali nejmladší tým turnaje, na letošní šampionát vezou jako jediný celek rovnou tři teenagery. Z mladé trojice má možná největší šanci zazářit devatenáctiletý Kenan Yildiz. Ofenzivní hráč alespoň na čas rozsvítil lehce pošmournou sezonu Juventusu Turín. Má něco, čemu se říká faktor X. Kdyby bylo potřeba popsat rodáka z německého Řezna jedním slovem, bylo by to „driblér“. Dokáže hrát ze strany, ale láká ho to i do středu útoku, je kreativní, byť zatím ne tolik produktivní. Jednu dobu byl v Turíně největším tématem, formu ale na jaře neudržel. Na jeho věk vcelku pochopitelné a podobně to vidí i trenér národního týmu Vincenzo Montella, který je na Yildize připraven sázet. „Jeho první dotek se řadí mezi ty nejlepší, co jsem v životě viděl,“ řekl Ital.

Arthur Vermeeren (19 let) Tým: Belgie

Klub: Atlético Madrid

Pozice: defenzivní záložník

Sezona 2023/24: 35 zápasů, 2 góly, 5 asistencí

Reprezentační starty: 4 V zimě udělal riskantní krok. Půl roku před evropským šampionátem vykročil Arthur Vermeeren do neznáma a přestoupil z belgických Antwerp do Atlética Madrid. A skoro se to nevyplatilo. Talentovaný záložník, v domovině přezdívaný „Tuur“, totiž za španělský celek odehrál na jaře pouhé čtyři zápasy a celkem 160 minut. Kouč Diego Simeone mu očividně nevěřil a šance hráče na letenku do Německa začaly strmě klesat. „Nominace pro mě byla překvapením. Když půl rok nehrajete, myslíte si, že k tomu nedojde,“ přiznal talentovaný středopolař. Belgie i kouč Dominico Tedesco ale ví, co ve Vermeerenovi mají. Je považován za budoucnost reprezentace, jejíž zlatá generace se pomalu připravuje do důchodu. Potřebuje zkušenosti a být součástí týmu, který má jednou vést. Nesporný talent v sobě má. Když má svůj den, dokáže ze srdce zálohy diktovat tempo, rozdávat famózní pasy a pomáhat týmu excelentním čtením hry. Dostane ale nerozehraný mladík šanci se ukázat?

Arda Güler (19) Tým: Turecko

Klub: Real Madrid

Pozice: ofenzivní záložník

Sezona 2023/24: 11 zápasů, 6 gólů

Reprezentační starty: 6 Před dvěma roky čaroval v Edenu. Šestnáctiletý klučík v dresu Fenerbahce vymotal úchvatným sólem polovinu obrany „sešívaných“ a po jeho akci domácí inkasovali na 2:3. Už v tu dobu byl předurčen k velkému přestupu. V Realu Madrid ale generačnímu tureckému talentu pšenka zatím moc nekvete. Ohromně ho zbrzdila zranění, pak bylo naskakovat do rozjeté bílé lokomotivy, která opět ovládla Ligu mistrů, už ohromně těžké. Právě fyzička a herní praxe jsou jedinými otazníky, které nad Güllerem před šampionátem visí. Ale i kdyby měl naskakovat z lavičky, jde o typ hráče, co dokáže změnit vývoj zápasu lusknutím prstů. Klasická technická desítka to koneckonců dokázala i v této sezoně za Real – k šesti ligovým brankám stačilo mladíkovi pouhých 373 minut.

Kobbie Mainoo (19) Tým: Anglie

Klub: Manchester United

Pozice: střední záložník

Sezona 2023/24: 33 zápasů, 3 góly, 3 asistence

Reprezentační starty: 3 Každý fanoušek Premier League zná jeho jméno. Každý fanoušek Manchesteru United ho zmíní, pokud má říct pár pozitiv na plynulé frustrující sezoně. V létě by o Kobbiem Mainoovi nepřemýšlel s výhledem na evropský šampionát snad nikdo, přesto je ale právě potomek ghanských rodičů v elitním výběru trenéra Garetha Southgatea. „Nemáme nejmenší pochybnosti o tom, že by zvládl hrát v základní sestavě. Ukázal, že je obrovsky vyspělý a na březnovém srazu odehrál dva skvělé zápasy,“ pravil kouč. Stejně jako spoustu moderních záložníků, zdobí odchovance United práce s balonem. Ještě ve 14 letech hrál na hrotu útoku, pak postupně propadl na svou současnou roli osmičky. Mičudu má přilepenou k noze a udrží ji u ní i v těch nejtěsnějších prostorech, v kontextu typologie týmu, tak dává Anglii něco, co žádný další záložník v kádru nemá. Navíc dokázal, že zvládá extrémní tlak, který v Manchesteru United obvykle semele i ty nejlepší hráče. Od listopadu se vypracoval v člena základní sestavy. Že by nečekaný partner pro Declana Rice a Judea Bellinghama?

Joao Neves (19) Tým: Portugalsko

Klub: Benfica Lisabon

Pozice: střední záložník

Sezona 2023/24: 52 zápasů, 3 góly, 2 asistence

Reprezentační starty: 6 Zastrčí dres do trenýrek, sklopí hlavu a jede. Nevysoký portugalský záložník ohromil trenéra Roberta Martíneze ještě v dresu U19 a kouč před evropským šampionátem nakonec jeho kvalitám neodolal. Nejen těm herním, ale i lidským. „Něco takového jsem ve své kariéře ještě nezažil. Během dvou dnů si získal respekt celé kabiny,“ řekl Martínez o skromném pracantovi. Cestu do základní sestavy ale nebude mít Neves lehkou. Portugalci se na pozici šestky opřou o Joaa Palhinhu, kterého mohou v závislosti na zvolené formaci doplňovat různé typy záložníků. V nabušeném kádru je Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva či Matheus Nunes. Pokud by se chtěl kouč obrátit na devatenáctiletou oporu Benfiky, bude to v případě hledání větší stability, progresivní rozehrávky či schopností vyvezení balonu pod tlakem.

Leo Sauer (18) Tým: Slovensko

Klub: Feyenoord

Pozice: levý křídelník

Sezony 2023/24: 15 zápasů, 2 góly, 4 asistence

Reprezentační starty: 2 Ten nejzářivější talent našich východních sousedů. Sauer zvolil cestu svého o jedenáct let staršího kolegy Stanislava Lobotky, obešel slovenskou nejvyšší soutěž a vyrazil v šestnácti letech hledat štěstí rovnou do Nizozemska. Zřejmě to byl dobrý tah, protože ve Feyenoordu už pomalu začíná dostávat prostor. V Eredivisii si v této sezoně zahrál sice jen na 288 minut, to ale není o tolik méně, než kolik stihl o sedm let starší Ondřej Lingr. Jako nejmladší hráč v dresu seniorské repre prolomil rekord modly jménem Marek Hamšík. A říká se, že by právě Sauer mohl převzít opuštěnou štafetu ofenzivní hvězdy národního týmu. Stejně jako u nás Matěj Jurásek, se rychlý šikula trochu vymyká stereotypům své země. „Řeší situace s velkým fotbalovým sebevědomím, možná až přehnaným. Někdy se ho ptám, jestli má opravdu slovenský pas,“ řekl jeho spoluhráč Dávid Hancko. Bratislavský rodák dokáže zahrát na obou křídlech i ze středu hřiště. Nějaké minuty v Německu zřejmě dostane, ale spoléhat se na jeho um bude nároďák především až na dalším šampionátu.

Semih Kilicsoy (18) Tým: Turecko

Klub: Besiktas

Pozice: útočník

Sezona 2023/24: 38 zápasů, 12 gólů, 3 asistence

Reprezentační starty: 1 Třetí do party tureckých zázračných chlapců. A také naprostý nováček v Montellově týmu, který by se do nominace zřejmě neprotlačil nebýt rozšíření soupisek. Istanbulský rodák je kometou turecké ligy, kde v dresu Besiktase nastřílel 11 branek. Střelec s nízkým těžištěm a namakanými lýtky má tu výhodu, že si dokáže vytvořit šanci sám nebo do ní kvalitní mezihrou vyslat spoluhráče. V tamních médiích mu říkají „turecký Agüero“. Montella má směrem dopředu z čeho vybírat a je tak pravděpodobné, že Kilicsoy, který má dosud v seniorském národním týmu jen pár minut zkušeností, bude až tím posledním, na koho bude v průběhu zápasu ukazovat. Říká se, že už láká zájemce z Anglie, a kdyby se zapsal mezi střelce, bylo by pro Besiktas už velice obtížné ho udržet v turecké Superlize.