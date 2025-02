Todt s láskou u »Schumiho«: Já nevynáším!

Jedním z mála lidí, kteří mají dovoleno chodit navštěvovat pacienta Michaela Schumachera (56), je jeho někdejší šéf z Ferrari Jean Todt (78).

Ten nikdy nevynese ven nic, co by si Schumacherovi nejbližší nepřáli. „Rodina se rozhodla o jeho zdravotním stavu po nehodě na lyžích neinformovat a já to plně respektuji,“ uvedl Todt.

„Michaela stále vídám pravidelně a s láskou. On je součástí mého života. Vždycky to byl plachý chlap, co chtěl především chránit svoji rodinu,“ vyznal se emeritní prezident Mezinárodní automobilové federace FIA. Teď naopak manželka s dětmi chrání hlavu rodiny.