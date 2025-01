Nová stabilizovaná, zůstává v umělém spánku. Ledecká se chystá na MS

Vrtulník dopravil Terezu Novou s krvácením do mozku do nemocnice • Istagram, X.com

V záchranářském vaku nakládají Terezu do vrtulníku • profimedia.cz

Nová se na sjezdovce Kandahar zranila minulý pátek a při tvrdém dopadu si poranila hlavu. V sobotu absolvovala úspěšnou operaci mozku a od té doby zůstává v nemocnici v uměle vyvolaném komatu.

„Její stav je stabilizovaný. Nadále zůstává v umělém spánku pod dohledem lékařů v nemocnici v Murnau,“ uvedl Jan Fiedler, sportovní ředitel úseku alpských disciplín lyžařského svazu.

Ostatní reprezentanti se zatím chystají na světový šampionát v Saalbachu-Hinterglemmu, který začíná už příští týden. V nominaci je i Ester Ledecké, která minulý víkend z preventivních důvodů závody v Garmisch-Partenkirchenu vynechala. V sestavě jsou i rychlostní specialista Jan Zabystřan nebo slalomářka Martina Dubovská.

„Doufám, že se mi to tam sejde a konečně zajedu na mistrovství světa nějaký parádní výsledek. Zůstávám nohama na zemi, ale udělám maximum, aby to dopadlo co nejlépe,“ uvedla Dubovská, která se chystá už na sedmý světový šampionát.

V nominaci dále figurují Adriana Jelínková, Elese Sommerová, Barbora Nováková a Tereza Koutná.

V nominaci i veterán

V roli české mužské jedničky odcestuje do Saalbachu Jan Zabystřan, který letos pravidelně boduje ve sjezdu i v super-G.

„Nerad dávám jakékoli prognózy, ale když skončím v top patnáct, bude to hezké umístění. Na posledním šampionátu jsem byl dokonce devátý, to by mě určitě potěšilo,“ připomíná Zabystřan svůj úspěch z alpské kombinace na MS 2021.

Vedle něj si nominaci vyjeli také Jan Koula, Patrik Forejtek, Aldo Tomášek, Marek Müller a Kryštof Krýzl. Osmatřicetiletý Krýzl je nejstarším členem týmu a v současnosti už působí jako trenér německého týmu do 18 let. Ve středu ve slalomu Schladmingu stál během aktuální sezony Světového poháru poprvé v sezoně.

„I když už se věnuje trenérské dráze u jednoho z německých juniorských týmů, stále je velmi aktivní jak v kondiční, tak v lyžařské přípravě. Počítáme s ním pro start v týmové kombinaci v týmu se Zabym a pro obří slalom,“ prozradil Fiedler.

Sám Krýzl má o své roli jasno: „Rád bych si ještě jednou pořádně zazávodil a pomohl někomu vyjet místo na olympiádě.“