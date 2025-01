Jak vypadá továrna na lyže pro českou hvězdu? Ledecká jako Niki Lauda

Po zamračené obloze letí hejno ptáků a mihne se kolem cihlové budovy vyzdobené poutači místní legendární značky. Časová osa historických brandů s dvojitými šípy vrcholí na stěně přibitými skutečnými černozelenými lyžemi, podobnými, na nichž jezdí Ester Ledecká.

Továrna na závodní lyže Kästle je tak trochu schovaná v historickém areálu, který tady stojí už od roku 1963. Jsme v Hohenemsu, nenápadném rakouském městečku v sousedství Götzisu, kde kdysi Roman Šebrle překonal hranici 9000 bodů v desetiboji. Vstupní bránou v ulici Kaiser-Franz-Josef-Straße 61 procházela lyžařská historie.

„Tohle je mramor, který osobně vybral Anton Kästle. Víte, kolik to v té době muselo stát?“ směje se Weeger, když stojí na podlaze budovy, která byla přetvořena v malé lyžařské muzeum.

U zdí stojí historické páry lyží, jedny mají na přední části velikou vzduchovou bombičku a díry ve skluznici.

„Tehdy si mysleli, že to tak bude rychlejší,“ usmívá se průvodkyně.

Už je to 101 let, co zakladatel firmy Anton Kästle mladší v otcově řezbářské dílně vyrobil první lyže později celosvětově známé značky. Neměl auto ani řidičský průkaz. Po okolí jezdíval na svém žlutém kole v kožených kalhotách a do smrti sledoval každý závod Světového poháru.

„Sám nebyl dobrý lyžař,“ líčila Rita Leitnerová-Kästleová, jedna ze dvou žijících potomků zakladatele firmy, v knize vydané ke stoletému výročí firmy.

Kästle zemřel v roce 1988, který byl jedním z nejúspěšnějších v historii značky. Na olympiádě v Calgary získali Pirmin Zurbriggen, Hubert Strolz, Anita Wachterová a Sigrid Wolfová zlaté medaile.

V tu dobu už měla společnost za sebou bouřlivý vývoj. Původní brand Arlberg rychle nahradilo jméno zakladatele. To na vývěsním štítu zůstalo i poté, co po ekonomických problémech firmu v roce 1968 převzal konkurenční Fischer. V roce 1991 firmu koupila skupina Benetton. Z těch časů zůstala například unikátní fotka pilota formule 1 Michaela Schumachera na horském kole značky Kästle. V roce 1998 ale Benetton zavřel továrnu v Hohenemsu a o rok později zmrazil i celou firmu.

Společnost se znovu zrodila v roce 2007 a milník její existence přišel před sedmi lety, kdy Kästle koupila společnost Consillium českého podnikatele Tomáše Němce. Ten o rok později