Ledecká před sjezdem na MS: vítězství s rezervou. Už mám víc sil, říká STR

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Do sobotního sjezdu na mistrovství světa v Saalbachu (11.30, PP ČT sport a Eurosport) jde lyžařka Ester Ledecká jako vítězka pátečního závěrečného tréninku. V něm byla nejrychlejší, ač zřejmě neukázala všechno, co dovede. „Ta jízda byla velmi dobrá, rezervy tam samozřejmě ještě jsou,“ usmíval se její lyžařský koordinátor Tomáš Bank.

Ukázaná bude platit, nachlazením unavená Ester Ledecká ovšem získala v pátečním závěrečném tréninku sjezdu minimálně fajn pocit. „Je to samozřejmě dobré znamení, že jsem zase něco dokázala zlepšit a vyzkoušela jsem si to,“ pochvalovala si, když se ve výsledcích uviděla na prvním místě s náskokem 22 setin sekundy na Rakušanku Mirjam Puchnerovou.

„Na druhou stranu je to jen trénink. Holky si také zkouší spoustu věcí, takže se to nedá brát úplně vážně. Ale já si tu jízdu užila, zlepšila jsem ty pasáže, které jsem chtěla. Stejně je ještě pár věcí, na kterých musím ještě zapracovat.“

To vidí i její podpůrný tým v čele s italským trenérem Franzem Gamperem a Tomášem Bankem, jenž pomáhá hledat pro sobotní závod na sjezdovce Ulli Maierové co nejčistší linii. „Některé holky byly hodně rychlé, trošku vypustily do cíle. Ema Aicher a Mirjam Puchner jely nějaké pasáže líp. Rezervy ještě jsou,“ vysvětlil Bank.

Na šampionátu je znát, že Ledecká není daleko od své nejlepší formy. V super-G až do chyby v závěru závodu útočila na medaile a i se zaváháním skončila sedmá. Ve sjezdu se od prvního středečního tréninku neustále lepšila, ačkoli ji trápí nemoc, kvůli níž musela vyhledat osobního lékaře Floriana Müllera. V pátek se cítila zase o něco líp.

„Vzala jsem si prášky na spaní. Spinkala jsem dobře a jsem odpočatější, mám víc sil,“ líčila Ledecká. „Akorát jsem se probudila zase s knedlíkem v krku, ale už jsem měla sil dost. Vzala jsem si dva paraleny.“

Na sjezdovce v Hinterglemmu se závody Světového poháru nekonají často, STR však má odsud už dost dobrých zkušeností. Před rokem tady při finálovém víkendu vyhrála super-G, ve sjezdu v týdnu trpělivě pracovala na detailech. „V prvním tréninku byla osmnáctá, v druhém čtrnáctá. V některých pasážích dost ztrácela. Tak jsme linii změnili, aby ty ztráty nebyly tak vysoké,“ prozradil Bank.

Trať je plná dlouhých skoků

V druhém závodě na MS čeká Ledeckou zajímavá trať plná terénních vlnek a skoků, po nichž se daleko létá. Na jednom v super-G nevychytala výjezd a přišla o medaili. Na stejném místě v pátek upadla její italská kamarádka Sofia Goggiaová. „Budu doufat, že je Sofka v pohodě, protože měla něco s ramenem. Vypadala, že dojela v pohodě do cíle. Ona je v tomhle dobrá, že se z těch věcí strašně rychle otřepe,“ řekla Ledecká.

Rozhodovat může i největší skok, na němž některé závodnice v super-G skákaly i víc než třicet metrů. „Na to najíždíte a už víte, jaký to bude úžasný pocit, když poletíte vzduchem. A tady se opravdu docela proletíte. V televizi to vypadá, že nic, a je to docela vysoký a daleký skok,“ řekla Ledecká.

Ledecká favoritkou není, ale…

Na startu bude ve své tradiční pozici. Navzdory vítězství v tréninku ne jako vyložená favoritka, ale jako závodnice, od které se čeká útok na nejvyšší příčky. „Když vyhrajete trénink, samozřejmě to přidává tlak a očekávání. Nicméně já to beru tak, že to je pořád trénink,“ uklidnila atmosféru.

Jisté je, že sjezdem její program na šampionátu končí. Nereagovala na vábení slalomářky Martiny Dubovské k účasti v týmové kombinaci a neplánuje ani účast v obřím slalomu. „Já tady asi zůstanu jenom jeden den si odpočinout a pak pojedu na snowboard,“ vysvětlila Ledecká. Za tři týdny se zřejmě rozloučí se sezonou lyžařského SP v norském Kvitfjellu a bude se soustředit na snowboardové MS ve Svatém Mořici.