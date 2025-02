Vrací úder za Putina? Bývalý šéf F1 kritizuje hvězdu: Snad nebudou litovat

Už za pár týdnů načne Lewis Hamilton devatenáctou sezonu ve formuli 1. Dosud na sebe navlékal kombinézy McLarenu a Mercedesu, krátce po čtyřicátých narozeninách se ale vydal plnit dětské sny do Ferrari. Pokud vyhraje ještě jeden šampionát, v historické tabulce mistrů světa definitivně předskočí legendárního Němce Michaela Schumachera.

Jenže slavit titul po čtyřicítce? To by byl unikát, který se naposledy povedl Jacku Brabhamovi v roce 1966. „Mám na to svou teorii. U řidičů nejde ani tak o věk, ale o to, jak dlouho dělají totéž. Myslel jsem si, že Lewis je unavený a ztrácí motivaci. Kdyby nikdy nevyhrál mistrovství světa, mohlo by to být jiné, protože pak by motivaci vyhrát určitě měl. On jich ale vyhrál sedm,“ připomíná Bernie Ecclestone.

Bohém, jenž v těsné blízkosti formule 1 strávil téměř celý svůj život, předpovídá, že Hamiltonův svazek ve Ferrari může být problematický. Brita podle Ecclestonea nečeká stejná pozornost jako v Mercedesu, kde si užíval výsostné postavení.

„Ve Ferrari jsou spokojeni s Charlesem Leclercem, jeho týmovým kolegou. Leclerc mluví italsky, takže o něj se budou starat. I když se Lewisovi povede dobře, stále tu bude spousta nepřátel, protože dorazil náhle,“ myslí si Ecclestone, který dále Hamiltonovi vytýká prezentaci na sociálních sítích a styl oblékání.

Bývalý šéf formule 1 bránil Putina

„Jak se může člověk, který vyhrál několik titulů mistra světa a v bance má pár dolarů, oblékat tak, jak se obléká?“ ptá se miliardář. „Nelíbí se mi to, ale jako jezdec má velký talent. Nevím, proč dělá všechny ty další nesmysly. Potřebuje pryč z hudebního byznysu a čehokoli jiného,“ poukazuje Ecclestone.

Není to první kritika, kterou Ecclestone v posledních letech směrem k Hamiltonovi adresoval. V čem tkví hlavní příčina?

Datuje se od počátku války na Ukrajině. Bývalý šéf formule 1 agresivní chování ruského prezidenta Vladimira Putina bránil slovy: „Chce jen opět sjednotit Rusko a věřil, že vstoupit na území Ukrajiny je pro Rusko správné. Ten druhý člověk na Ukrajině (Volodymyr Zelenskyj) je povoláním komik a podle mě v této profesi chtěl dál pokračovat, protože kdyby ne, víc by nad věcmi přemýšlel a Putina včas oslovil. Vyslechl by ho a na něčem by se domluvili.“

Ecclestoneovo vyjádření Hamiltona pobouřilo. „Diskriminace není něco, čemu bychom měli dávat prostor. Ecclestone podporuje někoho, kdo věří ve válku, vysídlení milionů lidí, zabíjení tisíců lidí a člověka, který to všechno dělá. Nemohu uvěřit tomu, co jsem od něj slyšel,“ kroutil hlavou slavný pilot.