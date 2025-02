Padly tresty pro muže, kteří vydírali Schumacherovy. Kde je disk s fotkami?

Aspoň trochu si může rodina Michaela Schumachera oddechnout. Okresní soud ve Wuppertalu potrestal tři muže za vydírání rodiny sedminásobného mistra světa formule 1. Ti požadovali po Schumacherových 15 milionů eur (zhruba 376 milionů korun) za to, že nezveřejní soukromé dokumenty a fotografie legendárního závodníka během rekonvalescence a léčby.

V prosinci to bylo už jedenáct let, co se život německé legendy F1 a jeho rodiny obrátil naruby. Po pádu při lyžování ve Francii utrpěl vážné poranění mozku. Žije, ale vše je v utajení a o jeho současném stavu a vývoji léčby se vlastně nic neví. Asi není divu, že se mnohdy objeví výlupek, který toho chce zneužít.

Trojice mužů rodinu Schumacherových vydírala skrze údajné kompromitující dokumenty a fotografie. Kdyby nedostali 15 milionů eur, vše by bylo zveřejněno na dark webu, což je složitě dostupná a anonymní část internetu používaná k ilegální činnosti.

Na začátku byl bývalý bodyguard rodiny, který měl dle obžaloby odcizit pevný disk, kde se nacházely rodinné fotografie, videa a lékařská dokumentace. Kompletní balíček materiálů pak měl poskytnout dalšímu muži, který nelenil a spolu se svým synem začal Schumacherovy blízké vydírat.

900 fotografií, 600 videí, soukromá zdravotní karta

Podle státního zastupitelství policie zabavila na 900 fotografií, 600 videí a soukromou zdravotní kartu Michaela Schumachera. Hlavní obžalovaný si od wuppertalského soudu odnesl trest tří let nepodmíněně. Jeho syn, který napomáhal s vydíráním, vyvázl s půlroční podmínkou. Oba svou vinu přiznali. Bývalý bodyguard ale u soudu vše popíral. Tribunál jej potrestal dvěma lety podmíněně. Právě pro něj hlavní žalobce požadoval vyšší trest, protože zneužil důvěry rodiny někdejšího pilota F1.

Trest pro prvního z mužů, který jde do vězení, by byl asi také přísnější, ale od začátku vyšetřování spolupracoval a rychle se ke všemu doznal, za což si vysloužil mírnější rozsudek.

Otázkou zůstává, kde se odcizený disk nachází nyní. „Nemám křišťálovou kouli. Nemohu tedy říct, zda pevný disk stále existuje,“ prohlásil advokát nepodmíněně odsouzeného muže. Je tedy možné, že kompromitující dokumenty jsou vyhozeny někde v koši.

Schumacher od zmíněného úrazu žije obklopen rodinou v sídle u Ženevského jezera. Nikdo z jeho okolí veřejně nemluví o tom, jak to s populárním závodníkem vypadá.