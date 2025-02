Kdo stojí za senzačním přestupem Lurdes Manuel? Záhada kolem českého supertalentu

Chce vyhrávat světové medaile! I proto se česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel (19) rozhodla vzdát spolupráce se zdejšími trenéry a vsadit na věhlasného švýcarského mentora Laurenta Meuwlyho. Jde o dostatečně promyšlený tah, aby nakonec sama mohla zvolat »gloria«?

„Našla jsem přesně to, co jsem hledala,“ rozplývá se nad novou spoluprací juniorská světová šampionka s exotickým původem, jejíž otec pochází z Angoly a matka z Ruska. Minulý týden se stala členkou mezinárodní rodiny švýcarského kouče, který připravuje i světovou rekordmanku v běhu na 400 metrů, Nizozemku Femke Bolovou (24). „Myslím, že Lurdes má předpoklady pro to, aby se v budoucnu stala olympijskou medailistkou,“ slibuje si Meuwly.

Oboustranný zájem

A právě zisk medailí bude »Lu« potřebovat, protože i díky nim shrábne vyšší odměny a přiláká movité sponzory. Stejný zájem má i trenér Meuwly, kterému s úspěchy jeho svěřenců roste cena na trhu. Už takhle je považován za špičku řemesla. Podle informací Blesku může česká atletka jen za jeho služby zaplatit až 75 tisíc korun měsíčně, což by ročně vycházelo na téměř milion kaček. A pokud do výdajů započteme ještě stravu či bydlení v zahraničním zázemí, mohou se Gloriiny náklady vyšplhat až na dvojnásobek.

Finanční podpora

Kdo všechno to tedy vlastně platí? „Tréninkový proces Lurdes v průběhu celého roku koordinuje Český atletický svaz společně s Victorií VSC (pozn.: Vysokoškolské sportovní centrum ministerstva školství),“ upozornil předseda ČAS Libor Varhaník na spolupráci s další státní institucí. „Finanční podmínky pana Meuwlyho byly racionální a pro nás i Victorii VSC, která se na financování též podílí, přijatelné,“ doplnil pro Blesk. Jenže stačí tahle podpora pokrýt všechny náklady? Nebo snad musí určitou částku přihodit sama Manuel, či má dokonce v zádech tajného mecenáše?